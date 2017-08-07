Сирийские военные проводят операции против боевиков к востоку от Дамаска

Сирийские правительственные войска ведут в понедельник интенсивные бои против боевиков к востоку от Дамаска, сообщает агентство ЭФЭ со ссылкой на очевидцев.

Бои проходят в районе Дамаска Джубар и населенном пункте Айн-Тарма. При этом, по информации ЭФЭ, сирийским военным оказывается поддержка с воздуха.

Данных о жертвах в сообщении не приводится.