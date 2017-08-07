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Дальнее зарубежье 07.08.2017 13:10

Сирийские военные проводят операции против боевиков к востоку от Дамаска

Сирийские правительственные войска ведут в понедельник интенсивные бои против боевиков к востоку от Дамаска, сообщает агентство ЭФЭ со ссылкой на очевидцев.

Бои проходят в районе Дамаска Джубар и населенном пункте Айн-Тарма. При этом, по информации ЭФЭ, сирийским военным оказывается поддержка с воздуха.

Данных о жертвах в сообщении не приводится.

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Тэги: СИРИЯ, СТОЛИЦА, БОИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]