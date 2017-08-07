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Регион 07.08.2017 15:44

Катар и Турция провели совместные военные учения

Катар провел совместные военные учения с турецкой армией, что демонстрирует стратегический союз этих стран после двух месяцев дипломатической блокады Дохи со стороны ряда арабских стран, сообщает в понедельник катарская газета "Аш-Шарк".

По ее информации, учения направлены на проверку готовности катарской армии защитить "жизненно важные экономические, стратегические, и инфраструктурные объекты".

В Катаре действует турецкая военная база. Ее вывод является одним из условий, выдвинутых рядом арабских стран для восстановления дипотношений с Дохой.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет в начале июня разорвали дипотношения с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. К решению позднее присоединился ряд других государств.

Катару был выдвинут ультиматум, который содержал ряд требований, включая понижение уровня дипломатических и военных отношений с Ираном, прекращение финансирования террористических группировок, отказ от вмешательства во внутренние дела арабских стран, закрытие спутникового телеканала "Аль-Джазира".

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Тэги: КАТАР, ТУРЦИЯ, УЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]