Катар и Турция провели совместные военные учения

Катар провел совместные военные учения с турецкой армией, что демонстрирует стратегический союз этих стран после двух месяцев дипломатической блокады Дохи со стороны ряда арабских стран, сообщает в понедельник катарская газета "Аш-Шарк".

По ее информации, учения направлены на проверку готовности катарской армии защитить "жизненно важные экономические, стратегические, и инфраструктурные объекты".

В Катаре действует турецкая военная база. Ее вывод является одним из условий, выдвинутых рядом арабских стран для восстановления дипотношений с Дохой.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет в начале июня разорвали дипотношения с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. К решению позднее присоединился ряд других государств.

Катару был выдвинут ультиматум, который содержал ряд требований, включая понижение уровня дипломатических и военных отношений с Ираном, прекращение финансирования террористических группировок, отказ от вмешательства во внутренние дела арабских стран, закрытие спутникового телеканала "Аль-Джазира".