Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7008 EUR   2.0061 RUR   0.0284 GBR   2.2209 TRY   0.4821

Цена на нефть

    $/bbl WTI   49.58 Brent   52.42

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 24° 37° Завтра 25° 38° 9 Авг 28° 39° 10 Авг 22° 33°

Дальнее зарубежье 07.08.2017 13:22

Тайфун "Нору" обрушился на Японию

Мощный тайфун "Нору" обрушился на японскую префектуру Вакаяма (остров Хонсю) и на восточную часть острова Сикоку, сообщает в понедельник агентство "Дзидзи".

Синоптики прогнозируют в зоне действия стихийного бедствия обильные осадки и сильный ветер, местами - до 90км/ч.

Ожидается, что в дальнейшем тайфун будет перемещаться на север. От него, в частности, может пострадать Токио.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЯПОНИЯ, ТАЙФУН, СИТУАЦИЯ


Похожие новости


Сотню авиарейсов отменили в Японии из-за тайфуна Тайфун "Гони" обрушился на юг Японии На японские острова обрушился тайфун "Чан-хом", более 20 человек пострадали Тайфун "Вонгфонг" унес жизни двух человек в Японии, более 90 пострадали Тайфун "Оса" оставил без света 50 тысяч жителей на юге Японии К побережью Японии приближается супертайфун

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]