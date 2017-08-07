Мощный тайфун "Нору" обрушился на японскую префектуру Вакаяма (остров Хонсю) и на восточную часть острова Сикоку, сообщает в понедельник агентство "Дзидзи".

Синоптики прогнозируют в зоне действия стихийного бедствия обильные осадки и сильный ветер, местами - до 90км/ч.

Ожидается, что в дальнейшем тайфун будет перемещаться на север. От него, в частности, может пострадать Токио.