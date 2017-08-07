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Финансы 07.08.2017 13:23

Страховщики Азербайджана в I полугодии сократили премии на 3%, увеличили выплаты на 23%

Суммарные премии страховщиков в Азербайджане в январе-июне 2017 года составили 276 млн 158 тыс. 443,78 манатов, что на 3,2% ниже показателя за аналогичный период прошлого года, отмечается в данных Палаты по надзору за финансовыми рынками (MBNP).

Премии страховщиков по добровольным видам страхования за отчетный период составили 193 млн 802 тыс. 485,48 манатов или 70,2% всех премий по рынку.

По обязательным видам страхования премии в январе-июне составили 82 млн 355 тыс. 958,3 манатов.

По данным палаты, премии страховщиков по страхованию жизни в январе-июне 2017 года составили 104 млн 269 тыс. 963,4 манатов или 37,8% всех премий по рынку.

В январе-июне текущего года страховщики на возмещение по страховым случаям направили 124 млн 158 тыс. 443,78 манатов, что на 22,7% выше показателя за январь-июнь 2016 года.

При этом выплаты по добровольным видам страхования составили 98 млн 573 тыс. 162,28 манатов или 79,2% всех возмещений страховщиков. По обязательным видам страхования выплаты составили 25 млн 837 тыс. 258,1 манатов.

По данным палаты, выплаты страховщиков по страхованию жизни в январе-июне 2017 года составили 62 млн 341 тыс. 329,12 манатов или 50,1% выплат страховых компаний за отчетный период.

А.Ахундов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, СТРАХОВЩИКИ, ПРЕМИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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