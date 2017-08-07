Уставный капитал Azeristiliktechizat увеличен в 7 раз

Уставный капитал ОАО «Azeristiliktechizat» увеличен в 7,1 раза, до 136 млн 684,98 тыс. манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве республики.
«Кабмин 5 августа 2017 года утвердил поправки в постановление правительства от 14 декабря 2005 года «Об утверждении Положения ОАО «Azeristiliktedchizat». Изменения предусматривают увеличение уставного капитала «Azeristiliktechizat» с 19,266 млн манатов до 136 млн 684,98 тыс. манатов», -отметили в правительстве.
Кроме того, число акций ОАО, установленное на уровне 963,3 тыс. номинальной стоимостью 20 тыс. манат за ценную бумагу, изменено на 6 млн 834,249 тыс. номинальной стоимостью 20 тыс. манат за акцию.
ОАО «Azeristiliktachizat» создано в 2004 году и является государственным монополистом в сфере теплоснабжения.
Н.Аббасова
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