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Финансы 07.08.2017 13:53

Лидером по страховым премиям в Азербайджане в I полугодии стала СК PASHA Heyat Sigorta

Компания «PASHA Heyat Sigorta», специализирующаяся на страховании жизни, в январе-июне 2017 года собрала наибольший объем премий среди страховых компаний Азербайджана, отмечается в данных Палаты по надзору за финансовыми рынками (MBNP).

Сбор премий «PASHA Heyat Sigorta» в отчетном периоде составил 79 млн 616,57 тыс. манатов или 28,8% всех взносов страховщиков за январь-июнь 2017 года.

В пятерку ведущих страховых компаний по объему собранных премий по итогам января-июня также вошли: «PASHA Sigorta» (66 млн 663,841 тыс. манатов), «Ateshgah» (16 млн 648,249 тыс. манатов), «Ateshgah Heyat» (15 млн 893,124 тыс. манатов), «Азерсыгорта» (13 млн 227,072 тыс. манатов).

Среди страховых компаний в январе-июне 2017 года наибольший объем выплат произвела «Ateshgah Heyat Sigorta», чьи возмещения составили 28 млн 672,169 тыс. манатов или 23% всех выплат страховщиков.

В число 5 ведущих страховых компаний по объему произведенных выплат по итогам января-июня также вошли: «PASHA Heyat Sigorta» (22 млн 305,654 тыс. манатов), «PASHA Sigorta» (19 млн 997,52 тыс. манатов), «Qala Heyat Sigorta» (11 млн 363,506 тыс. манатов), «Ateshgah» (7 млн 528,185 тыс. манатов).

Как сообщалось ранее, премии страховщиков в Азербайджане в январе-июне 2017 года составили 276,158 млн манатов, выплаты – 124,41 млн манатов.

А.Ахундов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, СТРАХОВЩИКИ, ПРЕМИИ, РЕЙТИНГ


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