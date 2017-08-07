В ЮНИСЕФ сообщили о гибели более 200 детей в Йемене с начала 2017 года

Более 200 несовершеннолетних стали жертвами конфликта в Йемене с начала этого года, сообщили в понедельник в Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ).

"В 2017 году 201 ребенок был убит в Йемене: 152 мальчика и 49 девочек", - написала в своем "Твиттере" официальный представитель ЮНИСЕФ Меритксель Релано.

По ее словам, 347 детей в Йемене были изувечены, из них 113 - девочки, еще 377 мальчиков были завербованы в ходе продолжающегося конфликта в стране.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с 2014 года. С начала конфликта более трех млн человек бежали из родных мест, более 20 млн по всей стране нуждаются в гуманитарной помощи.