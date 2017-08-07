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Дальнее зарубежье 07.08.2017 16:06

В ЮНИСЕФ сообщили о гибели более 200 детей в Йемене с начала 2017 года

Более 200 несовершеннолетних стали жертвами конфликта в Йемене с начала этого года, сообщили в понедельник в Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ).

"В 2017 году 201 ребенок был убит в Йемене: 152 мальчика и 49 девочек", - написала в своем "Твиттере" официальный представитель ЮНИСЕФ Меритксель Релано.

По ее словам, 347 детей в Йемене были изувечены, из них 113 - девочки, еще 377 мальчиков были завербованы в ходе продолжающегося конфликта в стране.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с 2014 года. С начала конфликта более трех млн человек бежали из родных мест, более 20 млн по всей стране нуждаются в гуманитарной помощи.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ООН, ЙЕМЕН, ДЕТИ, ГИБЕЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]