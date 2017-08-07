Иран подписал с Renault крупнейший контракт на создание СП в автопроме

Французский концерн Renault и Организация промышленного развития и реновации Ирана (IDRO) в понедельник подписали соглашение о создании совместного предприятия и выпуске в Иране Renault Duster и Renault Symbol.
Проект планируется реализовать в два этапа. На первом инвестиции французской компании составят 660 млн евро, сообщили иранские СМИ.
По данным AP, соглашение с Renault является самым масштабным в истории иранского автопрома.
Планируется, что предприятие будет выпускать 150 тыс. автомобилей в год в рамках первого этапа, передает иранский телеканал Press TV. Реализация второго этапа, переговоры по которому еще не завершены, начнется в 2019 году. Как ожидается, к 2024 году производство достигнет 300 тыс. автомобилей в год.
В СП также будет участвовать компания Negin Khodro - официальный дистрибьютор Renalut в Иране.
"60% акций СП будут принадлежать Renault, а остальная доля - Ирану, - заявил председатель IDRO Мансур Моаззами. - Из иранской доли в размере 40% IDRO будет контролировать 20%, а частный сектор (Negin Khodro) - остаток".
По его словам, Renault будет обязана экспортировать 30% компонентов и автомобилей, произведенных на территории Ирана. СП создаст в Иране около 3 тыс. рабочих мест, отметил он.
По данным агентства IRNA, соглашение также предусматривает создание в Иране центра по проектированию и сбыту продукции Renault.
Первые машины должны появиться на иранском рынке в конце будущего года.
До закрытия иранского рынка из-за санкций доминирующие позиции на нем занимали французские компании - Renault и Peugeot (PSA Group). Они поставляли в страну полностью разобранные машинокомплекты (CKD), которые собирались на заводах иранских производителей, включая Iran Khodro и Saipa.
Продажи Renault в Иране подскочили на 100,3% в I полугодии, до 68,365 тыс. машин, а доля рынка увеличилась до 9,8%.
Группа PSA стала первым западным автоконцерном, вернувшимся в Иран: в прошлом году она объявила о модернизации завода Peugeot под Тегераном и начале выпуска автомобилей Citroen в стране. Чуть позже, осенью 2016 года Renault сообщила о строительстве нового завода, рассчитанного на 150 тыс. автомобилей в год.
В начале июля о возвращении в Иран объявила и Volkswagen Group.
Бурному росту иранского рынка, как ожидается, будет способствовать высокая численность населения - почти 80 млн человек, большинству из которых меньше 30 лет, а также растущая доля среднего класса и высокий потенциал в области энергетики: по доказанным запасам нефти Иран занимает четвертое, а по запасам газа - второе место в мире.
По оценкам иранских экспертов, производство автомобилей в стране вырастет с 1,2 млн в 2016 году до 2 млн в 2020 году. При этом правительство Ирана рассчитывает на увеличение продаж до 3 млн автомобилей в год в среднесрочной перспективе.
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