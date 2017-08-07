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Финансы 07.08.2017 14:33

Страховщики в Азербайджане сократили за полгода на 6% сбор премий в рамках закона «Об обязательных видах страхования»

Страховые компании в Азербайджане, являющиеся членами Бюро по обязательному страхованию, в январе-июне 2017 года собрали премий в рамках закона «Об обязательных видах страхования» на сумму 56 млн 109 тыс. 231,75 манат, что на 6,3% меньше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Палате по надзору за финансовыми рынками.

Действие закона «Об обязательных видах страхования» распространяется на 4 вида страхования: обязательное страхование автогражданской ответственности (ОСАГО), страхование недвижимого имущества, гражданской ответственности при эксплуатации недвижимого имущества, страхование пассажиров.

В январе-июне 2017 года премии членов бюро по ОСАГО составили 44 млн 708 тыс. 578,02 манатов (рост на 4,2% по сравнению с показателем за аналогичный период 2016 года), по обязательному страхованию недвижимого имущества, принадлежащего физическим лицам – 11 млн 187 тыс. 607,73 манатов (спад на 33,2%).

Еще 157,046 тыс. маната страховщиками получено по страхованию гражданской ответственности при эксплуатации недвижимого имущества (спад на 16,1%), по страхованию пассажиров – 56 тыс. манатов (спад на 6,6%).

В отчетном периоде члены Бюро по этим 4 видам страхования произвели выплат на сумму 21 млн 571 тыс. 231,42 маната (рост на 18,7%), из которых 19 млн 903 тыс. манатов – по ОСАГО (рост на 14,1%), еще 1 млн 649,79 манатов – по страхованию недвижимого имущества, принадлежащего физическим лицам (рост в 2,3 раза).

Бюро по обязательному страхованию создано в рамках внедрения закона «Об обязательных видах страхования». В настоящее время членами Бюро являются 17 страховых компаний, из них 14 компаний имеют право на предоставление услуг в рамках закона «Об обязательных видах страхования».

Основная функция Бюро – осуществление компенсационных выплат, управление определенным финансовым фондом, посредством которого будет производиться выплата этих компенсаций. Сами компенсационные выплаты будут производиться в случае банкротств страховых компаний, которые предоставляют услуги по обязательным видам страхования.

Членский взнос для страховых компаний, которые хотят стать учредителями и вступить в Бюро, составляет 200 тыс. манатов.

Если страховая компания заинтересована в предоставлении услуг по нескольким видам обязательного страхования, то по каждому виду она вносит отдельный депозит.

Размер разового депозита для членов Бюро по обязательному страхованию недвижимости составляет 100 тыс. манатов; обязательному страхованию ответственности владельцев недвижимого имущества – 100 тыс. манатов; обязательному страхованию автогражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (ОСАГО) – 200 тыс. манатов; обязательному страхованию пассажиров – 200 тыс. манатов.

А.Ахундов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, СТРАХОВАНИЕ, ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ, ПРЕМИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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