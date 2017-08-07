Пожар начался в Гирканском Национальном парке в Азербайджане

Пожар начался в понедельник на территории Гирканского национального парка на юге Азербайджана, сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов республики.
«Пожар начался примерно в 13:00 в понедельник на высокогорном участке в Гирканском национальном парке», - говорится в сообщении.
К борьбе с огнем привлечены сотрудники местных структур Минэкологии и МЧС республики.
Минэкологии призывает население к осторожности в связи с наблюдаемой в республике жаркой погодой, в том числе к соблюдению норм безопасности во время сбора урожая и при курении сигарет.
Р.Бабаев
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