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Происшествия 07.08.2017 15:10

Пожар начался в Гирканском Национальном парке в Азербайджане

Пожар начался в понедельник на территории Гирканского национального парка на юге Азербайджана, сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов республики.

«Пожар начался примерно в 13:00 в понедельник на высокогорном участке в Гирканском национальном парке», - говорится в сообщении.

К борьбе с огнем привлечены сотрудники местных структур Минэкологии и МЧС республики.

Минэкологии призывает население к осторожности в связи с наблюдаемой в республике жаркой погодой, в том числе к соблюдению норм безопасности во время сбора урожая и при курении сигарет.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, НАЦПАРК, ПОЖАР, ТУШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]