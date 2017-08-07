Пожар начался в Гирканском Национальном парке в Азербайджане

Пожар начался в понедельник на территории Гирканского национального парка на юге Азербайджана, сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов республики.

«Пожар начался примерно в 13:00 в понедельник на высокогорном участке в Гирканском национальном парке», - говорится в сообщении.

К борьбе с огнем привлечены сотрудники местных структур Минэкологии и МЧС республики.

Минэкологии призывает население к осторожности в связи с наблюдаемой в республике жаркой погодой, в том числе к соблюдению норм безопасности во время сбора урожая и при курении сигарет.

Р.Бабаев