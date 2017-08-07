ЕС помогает Италии справиться с лесными пожарами

Италия активировала накануне вечером механизм гражданской защиты ЕС, и Еврокомиссия помогла мобилизовать ей в помощь два пожарных и один разведывательный самолет для поддержки борьбы с лесными пожарами, сообщила в понедельник на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Мина Андреева.

"Кроме того, задействована чрезвычайная спутниковая картографическая система Copernicus. Уже второй раз нынешним летом Италия активирует этот европейский механизм гражданской защиты для борьбы с лесными пожарами, и это хорошо демонстрирует европейскую солидарность во время кризиса в одном из наших государств-членов", - заявила она.

По ее словам, система чрезвычайного реагирования ЕС работает круглосуточно и внимательно отслеживает ситуацию в Италии, как и риски возникновения пожаров в масштабе всего Евросоюза.

Эта поддержка "показывает ценность реакции Европы на стихийные бедствия", приводятся в коммюнике Еврокомиссии слова члена ЕК по управлению кризисными ситуациями Христоса Стилианидеса.