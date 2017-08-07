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Дальнее зарубежье 07.08.2017 17:02

ЕС помогает Италии справиться с лесными пожарами

Италия активировала накануне вечером механизм гражданской защиты ЕС, и Еврокомиссия помогла мобилизовать ей в помощь два пожарных и один разведывательный самолет для поддержки борьбы с лесными пожарами, сообщила в понедельник на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Мина Андреева.

"Кроме того, задействована чрезвычайная спутниковая картографическая система Copernicus. Уже второй раз нынешним летом Италия активирует этот европейский механизм гражданской защиты для борьбы с лесными пожарами, и это хорошо демонстрирует европейскую солидарность во время кризиса в одном из наших государств-членов", - заявила она.

По ее словам, система чрезвычайного реагирования ЕС работает круглосуточно и внимательно отслеживает ситуацию в Италии, как и риски возникновения пожаров в масштабе всего Евросоюза.

Эта поддержка "показывает ценность реакции Европы на стихийные бедствия", приводятся в коммюнике Еврокомиссии слова члена ЕК по управлению кризисными ситуациями Христоса Стилианидеса.

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Тэги: ЕС, ИТАЛИЯ, ПОЖАРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]