Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7008 EUR   2.0061 RUR   0.0284 GBR   2.2209 TRY   0.4821

Цена на нефть

    $/bbl WTI   49.58 Brent   52.42

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 25° 45° Завтра 24° 38° 10 Авг 28° 39° 11 Авг 22° 34°

Дальнее зарубежье 07.08.2017 17:32

Трамп заявляет, что "фейковые" новости и "российское дело" не лишили его поддержки американцев

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что сохранил поддержку американского народа, несмотря на усилия критикующих его СМИ и продолжающееся расследование предполагаемого российского вмешательства в американские выборы.

"Электоральная база Трампа стала больше и мощнее, чем когда бы то ни было, хотя "фейковые" опросы говорят об обратном. Чтобы убедиться в этом, достаточно было посмотреть на мои митинги в Пенсильвании, Айове, Огайо, Западной Вирджинии", - написал он в "Твиттере".

Президент отметил, что на его избирателей не повлияли "фейковые истории о сговоре (предвыборного штаба Трампа - ИФ)". Кроме того, по мнению президента, его сторонников сплотили "устанавливаемые на фондовой бирже рекорды, энтузиазм по поводу экономики, либерализация рынка и еще многое другое".

"Даже с трудом верится, что, несмотря на непрерывный поток "фейковых" новостей от Си-Эн-Эн, Эй-Би-Си, Эн-Би-Си, Си-Би-Эс, "Нью-Йорк таймс" и "Вашингтон пост", наша электоральная база укрепляется", - добавил он.

Между тем, опубликованные ранее этим летом опросы указывают на то, что американцы не в восторге от работы Д.Трампа на посту президента США,

Так, в начале августа были обнародованы результаты исследований компаний Quinnipiac и Gallup, согласно которым рейтинг одобрения деятельности Д.Трампа на посту государства не превышает 36%,

Результаты исследования компании Quinnipiac показывают, что рейтинг одобрения действий президента снизился до 33%, в то время как по данным

Gallup этот показатель равен 36%.

Таким образом, исследовательские институты показали снижение рейтинга президента до минимального показателя с момента инаугурации.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ТРАМП, ПОДДЕРЖКА


Похожие новости


Трамп задает жесткие вопросы по миссии США в Афганистане - Тиллерсон Трамп не сможет производить назначения в связи с уходом сената на каникулы Трамп возлагает на Конгресс ответственность за плохие отношения с Россией Деятельность президента США одобряют треть американцев - данные опроса Трамп надеется на сотрудничество с РФ по глобальным вопросам, чтобы необходимость в санкциях отпала Кушнер отрицает сговор команды Трампа с Россией в ходе предвыборной кампании - СМИ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]