Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что сохранил поддержку американского народа, несмотря на усилия критикующих его СМИ и продолжающееся расследование предполагаемого российского вмешательства в американские выборы.

"Электоральная база Трампа стала больше и мощнее, чем когда бы то ни было, хотя "фейковые" опросы говорят об обратном. Чтобы убедиться в этом, достаточно было посмотреть на мои митинги в Пенсильвании, Айове, Огайо, Западной Вирджинии", - написал он в "Твиттере".

Президент отметил, что на его избирателей не повлияли "фейковые истории о сговоре (предвыборного штаба Трампа - ИФ)". Кроме того, по мнению президента, его сторонников сплотили "устанавливаемые на фондовой бирже рекорды, энтузиазм по поводу экономики, либерализация рынка и еще многое другое".

"Даже с трудом верится, что, несмотря на непрерывный поток "фейковых" новостей от Си-Эн-Эн, Эй-Би-Си, Эн-Би-Си, Си-Би-Эс, "Нью-Йорк таймс" и "Вашингтон пост", наша электоральная база укрепляется", - добавил он.

Между тем, опубликованные ранее этим летом опросы указывают на то, что американцы не в восторге от работы Д.Трампа на посту президента США,

Так, в начале августа были обнародованы результаты исследований компаний Quinnipiac и Gallup, согласно которым рейтинг одобрения деятельности Д.Трампа на посту государства не превышает 36%,

Результаты исследования компании Quinnipiac показывают, что рейтинг одобрения действий президента снизился до 33%, в то время как по данным

Gallup этот показатель равен 36%.

Таким образом, исследовательские институты показали снижение рейтинга президента до минимального показателя с момента инаугурации.