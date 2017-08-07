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СНГ 07.08.2017 17:06

Экс-министру нацэкономики Казахстана в шестой раз продлили арест

Бывшему министру национальной экономики Казахстана Куандыку Бишимбаеву продлили арест еще на месяц, сообщили в понедельник агентству "Интерфакс-Казахстан" в пресс-службе суда Астаны.

"Срок содержания под стражей ему продлили до 10 сентября", - сказали в пресс-службе.

Впервые санкция на арест бывшего министра была выдана 12 января 2017 года. С тех пор арест продлевали пять раз.

Ранее Нацбюро по противодействию коррупции сообщало, что К.Бишимбаев подозревается в неоднократном получении взяток в особо крупном размере, в группе лиц по предварительному сговору.

По данным антикоррупционного ведомства, К.Бишимбаев еще до назначения министром, будучи главой правления нацхолдинг "Байтерек", "организовал преступную схему по хищению 1 млрд тенге (333,36/$1) при строительстве завода по производству и обработке листового стекла в Кызылорде через подведомственную компанию ТОО "OrdaGlass" и ее подрядную организацию ТОО "Шымкентхиммонтаж". В преступную схему также были вовлечены руководители вышеуказанных организаций - Д.Ибрашев, Ж.Исабек и М.Кожабаев.

"Похищенные денежные средства обналичивались через аффилированную компанию ТОО "Завод строительных металлоконструкций" под видом оплаты за питание и проживание рабочих", - сообщало нацбюро по противодействию коррупции.

По версии следствия, К.Бишимбаев лично получил $2 млн через посредника - своего двоюродного брата С.Нурлыбека.

О задержании топ-менеджеров компании "Байтерек девелопмент" (дочерняя структура нацхолдинга "Байтерек") по подозрению в коррупции антикоррупционное ведомство сообщило еще в ноябре 2016 года. По версии следователей, на протяжении длительного времени в компании действовала коррупционная схема по получению взяток в особо крупных размерах должностными лицами за лоббирование интересов строительных компаний при закупках услуг по строительству арендного жилья в регионах в рамках госпрограммы.

Тогда К.Бишимбаев заявлял журналистам, что не знал о коррупционных схемах, действовавших в "дочерней" компании холдинга.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ЭКС/МИНИСТР, АРЕСТ, ПРОДЛЕНИЕ


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Экс-министру нацэкономики Казахстана в очередной раз продлили арест

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]