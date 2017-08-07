Великобритания будет платить ЕС и после завершения Brexit - еврокомиссар

Великобритании в рамках выхода из состава Европейского союза (Brexit) придется минимум до 2020 года перечислять компенсационные выплаты Брюсселю для покрытия своих обязательств перед ЕС, заявил еврокомиссар по бюджету Гюнтер Эттингер в интервью германской газете Bild.

Несмотря на то, что официальный выход страны из ЕС запланирован на 29 марта 2019 года, Британии придется еще некоторое время нести финансовое бремя из-за ряда долгосрочных программ, участвовать в которых она обязалась ранее.

Тем не менее, бюджет Евросоюза после Brexit в любом случае будет недополучать по 10-12 млрд евро в год. Покрыть недостаток планируется за счет сокращения расходов и повышения нагрузки на другие страны ЕС.

Г.Эттингер также выразил мнение, что в дальнейшем Брюсселю придется отказаться от практики финансовых послаблений для ряда государств ЕС, сообщает Deutsche Welle.

Источники в британских правительственных кругах ранее заявили The Sunday Telegraph, что Лондон готов выплатить до 36 млрд фунтов стерлингов (около 40 млрд евро) в рамках своих обязательств перед ЕС. При этом согласиться с обозначенной суммой он готов, только если будут достигнуты приемлемые для него договоренности по выстраиванию дальнейших экономических отношений с Евросоюзом, включая соглашение о свободной торговле.