Инфляция в Азербайджане в июле составила 0,1%, среднегодовая инфляция ускорилась до 14%

Инфляция в Азербайджане в июле 2017 года составила 0,1%, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.
"Инфляция в Азербайджане в июле 2017 года составила 0,1%. При этом непродовольственные товары подорожали на 1,6%, тарифы на услуги населению – на 0,4%. Цены на продовольственные товары в июле по сравнению с июнем подешевели на 1%", - отметили в Госкомстате.
В группе продовольственных товаров рост цен в июле зафиксирован на говядину и баранину, сыр, сливочное и оливковое масла, лимоны, лук, чеснок.
Спад цен в июле имел место на манную и гречневую крупы, макаронные изделия, курятину, яйца и рыбную продукцию, подсолнечное и кукурузное масла, сахар и сахарный песок, бананы, яблоки, груши, алычу, персики, арбуз, дыню, помидоры, баклажаны, морковь, картофель, табачные изделия.
По группе непродовольственных товаров рост цен в отчетном месяце зафиксирован на ткани, обувь, стройматериалы, бензин, мебель и предметы домашнего обихода, ковры и прочие напольные покрытия, мелкие электроприборы, холодильники, пылесосы, инструменты и оборудование, велосипеды, запчасти к легковым автомобилям
Спад цен в июле имел место на одежду, носители для звуковых и видео файлов, кондиционеры, персональные компьютеры и мобильные телефоны.
В сфере обслуживания в июле подорожали услуги прачечных, ремонта и проката одежды, тарифы на пассажироперевозки железнодорожным транспортом и на такси, турпутевки на отдых за рубежом. Вместе с тем, в отчетный месяц подешевели услуги по дому и быту, тарифы на пассажироперевозки воздушным транспортом.
По данным Госкомстата, среднегодовой рост цен по итогам июля ускорился до 14%. В том числе продовольственные товары за год подорожали на 18,2%, непродовольственные товары - на 12,6%, услуги - на 9,6%.
Правительство Азербайджана на 2017 год прогнозирует среднегодовую инфляцию на уровне 7,3%.
Среднегодовая инфляция в Азербайджане по итогам 2016 года составила 12,4%.
Н.Аббасова
Коста-Рика открывает посольство в Баку – МИД Азербайджана
Моряки четырех стран готовятся на Каспии к заключительным этапам соревнований «Кубок моря-2017»
Армения за минувшие сутки нарушила режим прекращения огня 146 раз - Минобороны Азербайджана
Пожар начался в Гирканском Национальном парке в Азербайджане
Жертвами ДТП на дорогах Азербайджана в выходные стали 3 человека, еще 7 пострадали - МВД
Внук вице-премьера Азербайджана арестован в связи с ДТП, повлекшим гибель 2 человек - Генпрокуратура
Алиев выделил 5,99 млн манатов на реконструкцию водной и канализационной системы и работы по благоустройству в Гахском районе
Президент Азербайджана выделил 11,9 млн манатов на строительство автодороги и работы по благоустройству в Загатальском районе
Алиев выделил 6 млн манатов на строительство автодороги и нового здания школы искусств на северо-западе Азербайджана
Один из лидеров афганских талибов погиб в бою с полицией
Немецкий бизнес обеспокоен последствиями новых санкций США против РФ - DIHK
В страны ЕС в безвизовом режиме въехали 162 тыс. украинцев - Госпогранслужба Украины
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
Даже небольшие интернет-пакеты Nar стали безлимитными
Компания Bakcell провела очередной семинар на тему «Введение в область мобильных телекоммуникаций»
Стартовал проект «Школа обучения», для молодых людей с ограниченными физическими возможностями, проживающих в регионах страны
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»