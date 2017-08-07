ЕК не комментирует ситуацию с заражением куриных яиц в ЕС инсектицидом до завершения расследования в Бельгии и Нидерландах

Европейская комиссия следит за тем, чтобы ее система защиты потребителей позволяла государствам-членам ЕС получать информацию о кризисной ситуации и соблюдении в странах союза норм безопасности продовольственных продуктов, заявила официальный представитель ЕК Анна-Кайса Итконен.

Она отвечала в понедельник на брифинге в Брюсселе на вопросы, связанные с выявленным в Бельгии, Германии и Нидерландах заражением куриных яиц инсектицидом фипронилом.

"По этому делу ведутся расследования нидерландской и бельгийской прокуратурой. Пока ведется расследование в государствах-членах, - Бельгии и Нидерландах - мы не можем высказываться с комментариями", - сказала пресс-секретарь.

При этом она объяснила, что существует единая для всех государств-членов система оперативного тревожного информирования: как только они информируют общеевропейскую систему о возможных инцидентах, Брюссель оповещает другие страны ЕС, и в ответственность Еврокомиссии входит, чтобы эта информация была доведена до всех членов союза.

"То есть, нам надо иметь информацию, чтобы мы могли выполнять нашу работу по доведению ее до других государств-членов", - сказала А.-К.Итконен.

По ее словам, предметом юридического расследования в данном случае является как раз то, как государства-члены информировали эту систему.

В ответ на вопрос, будет ли Европейская комиссия созывать совещание по этой проблеме, она заявила, что в ЕК очень внимательно следят за этим делом, обнародован список стран, куда был направлен экспорт яиц из хозяйств, учтенных как потенциально зараженные инсектицидом. Еврокомиссия поддерживает контакты с нидерландской стороной и считает приоритетом следить за тем, чтобы национальные власти государств-членов выполняли свои обязанности по информированию потребителей. Однако на вопрос, будет ли созываться совещание политического уровня, она ответить не может.

В Еврокомиссии также пока не ожидают заявлений членов ЕК по данному вопросу.

А.-К.Итконен напомнила, что европейская система была проинформирована Бельгией о заражении яиц фипронилом 20 июля, 26 июля об этом же заявили Нидерланды, и 31 июля - Германия.

Нидерланды и Германия также дополнили в последние дни систему оповещения уведомлениями об экспорте потенциально зараженных яиц в Великобританию, Францию, Швейцарию и Швецию. Теперь этим странам надлежит проверить полученную продукцию. Пресс-секретарь отметила, что "национальные власти находятся ближе к потребителю и лучше знают, как функционирует на местах их система".

Как сообщалось, в Бельгии экологи, медики, представители науки, политики требуют от властей объяснений, почему от общественности долго скрывались важные для здравоохранения факты.

Объяснений ждут также Германия и Нидерланды. Обе страны, на которых кризис с фипронилом сказался в наибольшей степени, желают знать, почему их бельгийские соседи сообщили об обнаружении следов инсектицида в яйцах только 20 июля, тогда как им стало известно об этом в начале июня.

Бельгийское Агентство по безопасности продовольственной цепи не заявило сразу о ставшем ему известным уже в начале июня заражении яиц, оправдываясь тем, что параллельно шло расследование этих фактов прокуратурой, и информация не разглашалась в интересах следствия.

В среду в Брюсселе запланировано заседание парламентской комиссии по экономике и сельскому хозяйству, на котором с участием министров сельского хозяйства и здравоохранения обсудят "кризис фипронила".

В основе этого скандала нидерландская компания Chickfriend, специализирующаяся на ликвидации вредных паразитов - куриных вшей. Она использует препарат Dega 16, в состав которого входит опасный для здоровья фипронил.