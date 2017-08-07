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Дальнее зарубежье 07.08.2017 18:17

Северная Корея готова дать жесткий ответ США с применением ядерного оружия - глава МИД КНДР

КНДР готова преподать США "суровый урок" с применением своих ядерных стратегических сил, если Вашингтон предпримет военные действия против Пхеньяна, говорится в заявлении главы МИД Северной Кореи Ли Ен Хо, опубликованное в понедельник.

В заявлении министра также сказано, что Пхеньян назвал новые санкции ООН "сфабрикованными" и предупредил, что последуют "серьезные ответные действия и акты справедливости".

Отмечается, что резолюция, по мнению Пхеньяна, свидетельствует о том, что ООН злоупотребила своей властью.

Министр пояснил, что испытания межконтинентальных баллистических ракет в июле доказали, что северокорейские ракеты способны долететь до США.

В минувшую субботу СБ ООН единогласно принял новую резолюцию, которая, в частности, запрещает экспорт из КНДР железа, железной руды, свинца, угля и морепродуктов.

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Тэги: КНДР, МИД, США, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]