Северная Корея готова дать жесткий ответ США с применением ядерного оружия - глава МИД КНДР

КНДР готова преподать США "суровый урок" с применением своих ядерных стратегических сил, если Вашингтон предпримет военные действия против Пхеньяна, говорится в заявлении главы МИД Северной Кореи Ли Ен Хо, опубликованное в понедельник.

В заявлении министра также сказано, что Пхеньян назвал новые санкции ООН "сфабрикованными" и предупредил, что последуют "серьезные ответные действия и акты справедливости".

Отмечается, что резолюция, по мнению Пхеньяна, свидетельствует о том, что ООН злоупотребила своей властью.

Министр пояснил, что испытания межконтинентальных баллистических ракет в июле доказали, что северокорейские ракеты способны долететь до США.

В минувшую субботу СБ ООН единогласно принял новую резолюцию, которая, в частности, запрещает экспорт из КНДР железа, железной руды, свинца, угля и морепродуктов.