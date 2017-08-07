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АПК 07.08.2017 17:41

Экспорт азербайджанского фундука в I полугодии превысил $32 млн

Экспорт азербайджанского фундука в I половине 2017 года составил $32,3 млн, сообщили в Ассоциации производителей и экспортеров фундука (АПЭФ).

«В прошлом году фундук был самым крупным экспортным продуктом по ненефтяному сектору. B течение первой половины нынешнего года был экспортирован фундук стоимостью $32,3 млн. До конца года ожидаем прирост в экспорте», - сказали агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Ассоциации.

Наряду с этим, как отметили в АПЭФ, в текущем году Ассоциация, наладив сотрудничество с Минэкономики, проводит совместные работы по расширению охвата механизма выплаты экспортного поощрения на неупакованные очищенные ядра фундука.

«Мы широко используем мероприятия по пропаганде в мире бренда Made in Azerbaijan. Для расширения географии экспорта примем участие в выставках «WorldFood-2017» в Москве и «Anuga-2017» в Кельне. Одной из главных целей, стоящих перед нами, является устойчивое повышение качества производимой продукции, сохранение ее конкурентоспособности, увеличение урожайности, расширение экспорта»,- отметили в Ассоциации.

В АПЭФ также отметили, что планируется закладка фундуковых садов на территории площадью свыше 40 тыс. га по 13 районам республики.

« 2016-2017 гг заложено 16,3 тыс. га фундуковых садов. Еще 10 тыс. га будут заложено в 2017-2018 гг»,- отметили в Ассоциации.

Кроме того, в Ассоциации подчеркнули, что одной из мер государственной поддержки развития фундуководства является предоставление Национальным фондом поддержки предпринимательства льготных кредитов на финансирование проектов по закладке новых садов фундука, заготовке, переработке и экспорту продукции.

«Для этого более 50 предпринимателям были предоставлены льготные кредиты на общую сумму в 10,6 млн манатов, в том числе за минувший период 2017 года - 600 тыс. манатов», - отметили в Ассоциации.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ФУНДУК, ЭКСПОРТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]