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СНГ 07.08.2017 19:03

Роман Абрамович и его супруга Дарья Жукова приняли решение расстаться

Бизнесмен, владелец футбольного клуба "Челси" Роман Абрамович и соосновательница музея современного искусства "Гараж", дизайнер Дарья Жукова решили расстаться после 10 лет совместной жизни, но остаются бизнес партнерами, сообщил "Интерфаксу" официальный представитель бизнесмена Джон Манн.

"После 10 лет совместной жизни, мы приняли нелегкое решение расстаться, но остаемся близкими друзьями, родителями двух замечательных детей и партнерами в проектах, которые начинали и развивали вместе. Мы намерены совместно воспитывать наших детей и продолжать работу в качестве сооснователей Музея современного искусства "Гараж" в Москве и культурного центра на острове Новая Голландия в Санкт-Петербурге", - процитировал в понедельник "Интерфаксу" официальное заявление пары Дж.Манн.

Д.Жукова - третья жена Р.Абрамовича. Они сочетались браком в 2008 году.

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Тэги: РОССИЯ, БИЗНЕСМЕН, СУПРУГА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]