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Бизнес и законодательство 07.08.2017 17:57

НФПП готов кредитовать создание предприятий по производству хлеба и переработке молока в Саатлинском районе

Национальный фонд поддержки предпринимательства (НФПП) определил приоритетные сферы для кредитования бизнес структур в Саатлинском районе, отмечается в объявлении фонда.

В частности, НФПП считает целесообразным кредитование проектов создания: хозяйства по выращиванию кукурузы, сои, чечевицы и гороха, садоводческого хозяйства, животноводческого хозяйства, предприятия по переработке молока, пекарни, небольшой теплицы.

"Предприниматели, действующие в Саатлинском районе, могут представлять в уполномоченные кредитные организации фонда свои проекты в этих направлениях. Также они могут получить в фонде соответствующие консультации. При этом на основе пожеланий предпринимателей, НФПП может выделить кредит в размере до 100% стоимости проекта", - отмечается в объявлении.

НФПП был создан в 1992 году. Агентами фонда при выдаче кредитов выступают более 50 банков и небанковских кредитных организаций. В 2016 году объем льготного кредитования предпринимателей по линии фонда составил 190 млн манатов. В 2017 году объем кредитования из средств фонда планируется в 150 млн манатов.

А.Ахундов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, НФПП, ИНВЕСТПРОЕКТЫ, ОТБОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]