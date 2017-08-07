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Дальнее зарубежье 07.08.2017 19:29

В лагерях беженцев в Ираке арестовано более полутора тысяч скрывавшихся игиловцев - глава МВД Иракского Курдистана

Порядка 1,7 тыс. боевиков террористической группировки ИГИЛ (запрещена в РФ - ИФ), скрывавшихся под видом перемещенных лиц, арестованы службой безопасности Иракского Курдистана.

Министр внутренних дел в региональном правительстве Иракского Курдистана Карим Сиджари сообщил журналистам, что террористы были обнаружены в лагерях беженцев.

"Несмотря на освобождение Мосула, война с ИГИЛ будет еще долго продолжаться в силу наличия "спящих ячеек" террористов в городе, и особенно в тоннелях", - подчеркнул министр, которого цитируют иракские СМИ.

К.Сиджари также сообщил, что "военные операции начнутся в городе Талль-Афар, к западу от Мосула, затем в Эль-Кайме и в Хавидже".

Все эти три города, которые являются важными оплотами ИГИЛ с 2014 года, все еще находятся в руках террористов.

10 июля премьер Ирака Хайдер аль-Абади объявил в разгроме террористов в Мосуле - втором по величине городе страны, который с 2014 года был столицей ИГИЛ. В ходе операции по освобождению Мосула, которая началась осенью 2016 года, иракскими военными было уничтожено свыше 25 тыс. террористов.

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Тэги: ИРАК, ТЕРРОРИСТЫ, АРЕСТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]