В лагерях беженцев в Ираке арестовано более полутора тысяч скрывавшихся игиловцев - глава МВД Иракского Курдистана

Порядка 1,7 тыс. боевиков террористической группировки ИГИЛ (запрещена в РФ - ИФ), скрывавшихся под видом перемещенных лиц, арестованы службой безопасности Иракского Курдистана.
Министр внутренних дел в региональном правительстве Иракского Курдистана Карим Сиджари сообщил журналистам, что террористы были обнаружены в лагерях беженцев.
"Несмотря на освобождение Мосула, война с ИГИЛ будет еще долго продолжаться в силу наличия "спящих ячеек" террористов в городе, и особенно в тоннелях", - подчеркнул министр, которого цитируют иракские СМИ.
К.Сиджари также сообщил, что "военные операции начнутся в городе Талль-Афар, к западу от Мосула, затем в Эль-Кайме и в Хавидже".
Все эти три города, которые являются важными оплотами ИГИЛ с 2014 года, все еще находятся в руках террористов.
10 июля премьер Ирака Хайдер аль-Абади объявил в разгроме террористов в Мосуле - втором по величине городе страны, который с 2014 года был столицей ИГИЛ. В ходе операции по освобождению Мосула, которая началась осенью 2016 года, иракскими военными было уничтожено свыше 25 тыс. террористов.
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