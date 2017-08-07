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СНГ 07.08.2017 19:44

Дипломаты России и Палестины обсудили ситуацию вокруг святых мест Иерусалима и в секторе Газа

Эскалацию напряженности вокруг святых мест Иерусалима обсудили спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов и посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль.

"В ходе беседы состоялось обсуждение складывающейся ситуации на палестинских территориях в свете эскалации напряженности вокруг Святых мест Иерусалима и обострения гуманитарной обстановки в секторе Газа. При этом особое внимание было уделено перспективам палестино-израильского урегулирования и проблематике восстановления палестинского единства", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

"По итогам обмена мнениями был подтвержден обоюдный настрой на поддержание доверительного российско-палестинского политического диалога и дальнейшее развитие многопланового двустороннего сотрудничества", - отмечается в сообщении.

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Тэги: РОССИЯ, ПАЛЕСТИНА, КОНТАКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]