Дипломаты России и Палестины обсудили ситуацию вокруг святых мест Иерусалима и в секторе Газа

Эскалацию напряженности вокруг святых мест Иерусалима обсудили спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов и посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль.

"В ходе беседы состоялось обсуждение складывающейся ситуации на палестинских территориях в свете эскалации напряженности вокруг Святых мест Иерусалима и обострения гуманитарной обстановки в секторе Газа. При этом особое внимание было уделено перспективам палестино-израильского урегулирования и проблематике восстановления палестинского единства", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

"По итогам обмена мнениями был подтвержден обоюдный настрой на поддержание доверительного российско-палестинского политического диалога и дальнейшее развитие многопланового двустороннего сотрудничества", - отмечается в сообщении.