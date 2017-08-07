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Регион 07.08.2017 19:58

Тегеран поддерживает палестинцев, выступает за единство исламского мира - глава МИД

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф в понедельник встретился в Тегеране с делегацией палестинского движения ХАМАС.

"Иран не поменял позицию по палестинской проблеме. Тегеран намерен сохранять контакты с ХАМАС и другими палестинскими движениями, а также продолжит поддерживать палестинский народ", - сказал Дж.Зариф, во время встречи.

При этом глава иранского МИД подчеркнул, что Тегеран выражает готовность поддержать народ Палестины и единство исламского мира, несмотря на наличие разногласий.

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Тэги: ИРАН, ХАМАС, МИНИСТР, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]