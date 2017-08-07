Тегеран поддерживает палестинцев, выступает за единство исламского мира - глава МИД

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф в понедельник встретился в Тегеране с делегацией палестинского движения ХАМАС.

"Иран не поменял позицию по палестинской проблеме. Тегеран намерен сохранять контакты с ХАМАС и другими палестинскими движениями, а также продолжит поддерживать палестинский народ", - сказал Дж.Зариф, во время встречи.

При этом глава иранского МИД подчеркнул, что Тегеран выражает готовность поддержать народ Палестины и единство исламского мира, несмотря на наличие разногласий.