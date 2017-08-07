Большинство американцев поддержали бы размещение военных США на Корейском полуострове в случае нападения КНДР на Южную Корею

Больше половины жителей США выступили бы за размещение американских военнослужащих на Корейском полуострове, чтобы защитить Южную Корею в случае нападения КНДР, сообщает в понедельник газета "Хилл" со ссылкой на результаты опроса.
Согласно данным опроса, 62% американцев заявили, что поддержали бы военные действия против Пхеньяна, если Северная Корея напала бы на Южную Корею. Отмечается, что с 2015 года этот показатель вырос на 47 процентных пунктов.
Кроме того, все больше респондентов считают, что КНДР представляет серьезную угрозу. Около 75% опрошенных полагают, что исходящая со стороны Пхеньяна угроза носит "критический" характер.
Опрос проводился с 27 июня по 19 июля. В нем приняли участие более 2 тыс. человек.
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