Большинство американцев поддержали бы размещение военных США на Корейском полуострове в случае нападения КНДР на Южную Корею

Больше половины жителей США выступили бы за размещение американских военнослужащих на Корейском полуострове, чтобы защитить Южную Корею в случае нападения КНДР, сообщает в понедельник газета "Хилл" со ссылкой на результаты опроса.

Согласно данным опроса, 62% американцев заявили, что поддержали бы военные действия против Пхеньяна, если Северная Корея напала бы на Южную Корею. Отмечается, что с 2015 года этот показатель вырос на 47 процентных пунктов.

Кроме того, все больше респондентов считают, что КНДР представляет серьезную угрозу. Около 75% опрошенных полагают, что исходящая со стороны Пхеньяна угроза носит "критический" характер.

Опрос проводился с 27 июня по 19 июля. В нем приняли участие более 2 тыс. человек.