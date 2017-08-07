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Дальнее зарубежье 07.08.2017 20:13

Большинство американцев поддержали бы размещение военных США на Корейском полуострове в случае нападения КНДР на Южную Корею

Больше половины жителей США выступили бы за размещение американских военнослужащих на Корейском полуострове, чтобы защитить Южную Корею в случае нападения КНДР, сообщает в понедельник газета "Хилл" со ссылкой на результаты опроса.

Согласно данным опроса, 62% американцев заявили, что поддержали бы военные действия против Пхеньяна, если Северная Корея напала бы на Южную Корею. Отмечается, что с 2015 года этот показатель вырос на 47 процентных пунктов.

Кроме того, все больше респондентов считают, что КНДР представляет серьезную угрозу. Около 75% опрошенных полагают, что исходящая со стороны Пхеньяна угроза носит "критический" характер.

Опрос проводился с 27 июня по 19 июля. В нем приняли участие более 2 тыс. человек.

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Тэги: США, КНДР, ПОЗИЦИЯ, ОПРОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]