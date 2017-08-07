Президент Азербайджана утвердил закон «О страховании от безработицы»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о применении Закона «О страховании от безработицы», сообщает сайт главы государства.
Закон «О страховании от безработицы» предусматривает два основных компонента – выплату полной или частичной компенсации потерявшему работу человеку в счет потерянной прибыли на период с момента потери работы и до нового трудоустройства, а также оказание помощи по возвращению его на трудовой рынок.
В рамках страхования от безработицы предусматривается три вида выплаты - основная страховая выплата, дополнение к страховой выплате, минимальный страховой платеж.
Расчет месячного страхового платежа производится следующим образом: 50% от потерянной ежемесячной зарплаты при страховом стаже от 3 до 5 лет; 55% от потерянной ежемесячной зарплаты - при страховом стаже от 5 до 10 лет; 60% от потерянной ежемесячной зарплаты при страховом стаже свыше 10 лет.
Страховой тариф будет формироваться из двух источников: 0,5% удерживаемых из зарплаты самого работника и 0,5% от фонда оплаты труда по предприятию.
Р.Бабаев
ВС Армении обстреляли азербайджанский населенный пункт, ранен 13-летний мальчик
Определились зарплаты сотрудников представительств по административно-территориальным округам глав ИВ Гянджи и Сумгайыта
НФПП готов кредитовать создание предприятий по производству хлеба и переработке молока в Саатлинском районе
Экспорт азербайджанского фундука в I полугодии превысил $32 млн
Алиев выделил 5,99 млн манатов на реконструкцию водной и канализационной системы и работы по благоустройству в Гахском районе
Президент Азербайджана выделил 11,9 млн манатов на строительство автодороги и работы по благоустройству в Загатальском районе
Алиев выделил 6 млн манатов на строительство автодороги и нового здания школы искусств на северо-западе Азербайджана
Нижняя палата парламента ЮАР проведет во вторник тайное голосование по вотуму недоверия президенту
Объекты на военном полигоне армии Молдавии модернизируются в рамках американской программы уже пять лет - Минобороны
Берлин готов нормализовать отношения с Турцией в случае смягчения риторики Анкары - МИД ФРГ
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
Даже небольшие интернет-пакеты Nar стали безлимитными
Компания Bakcell провела очередной семинар на тему «Введение в область мобильных телекоммуникаций»
Стартовал проект «Школа обучения», для молодых людей с ограниченными физическими возможностями, проживающих в регионах страны
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»