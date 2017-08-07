В Хургаде один человек пострадал в результате нападения белой акулы

В районе египетского курорта Хургада появились белые акулы, уже пострадал один человек, сообщает Департамент Ситуационно-кризисный центр МИД РФ.
"В Египте отмечается активность агрессивных белых акул в районе Хургады, один человек пострадал. Последний раз появление здесь акул фиксировалось в 2015 году", - говорится в сообщении центра.
Белая акула - одна из крупнейших хищных рыб на земле. Чаще всего достигают примерно пяти метров в длину. Считается самой опасной для человека разновидностью акул.
В марте 2015 года на курорте Марса-Алам после нападения акулы скончался немецкий турист. Тогда акула атаковала 53-летнего гражданина Германии и откусила ему ногу. По дороге в госпиталь он скончался от полученных травм.
Нападение на немецкого купальщика стало первым с 2010 года, когда жертвами хищников на курорте Шарм-аль-Шейх стали несколько туристов, в том числе российских. Тогда также погибла туристка из Германии, пострадали трое россиянок и один гражданин Украины. После этого египетские власти анонсировали множество мер по предотвращению угрозы нападения акул.
Авиасообщение между Россией и Египтом, прерванное в ноябре 2015 года, до сих пор не возобновилось, поэтому организованных туристов из РФ на курортах сейчас нет.
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