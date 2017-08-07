Перед инаугурацией Рухани в Иране арестовали три десятка предполагаемых игиловцев

Сотрудники правоохранительных органов Ирана арестовали 27 человек, предположительно, причастных к террористической группировке "Исламское государство", передает в понедельник агентство Ассошиэйтед Пресс.

Как отмечается в заявлении министерства информации и национальной безопасности Ирана, которое цитирует агентство, исламисты планировали теракты на территории страны.

Боевиков удалось арестовать после изучения данных их обмена информацией в преддверии церемонии инаугурации президента страны Хасана Рухани.