Потушен пожар в Гирканском Национальном парке Азербайджана

Потушен пожар, начавшийся в понедельник на территории Гирканского национального парка на юге Азербайджана, сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов республики.

«Возникший по неизвестным обстоятельствам пожар охватил территорию примерно в 1 га. В результате действий сотрудников Минэкологии деревья сильно не пострадали, огонь уничтожил сухую траву и кусты», - сказано в сообщении.

Пожар начался примерно в 13:00 в понедельник на высокогорном участке в Гирканском национальном парке. К борьбе с огнем были привлечены сотрудники местных структур Минэкологии и МЧС республики.

Р.Бабаев