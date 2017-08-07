Потушен пожар в Гирканском Национальном парке Азербайджана

Потушен пожар, начавшийся в понедельник на территории Гирканского национального парка на юге Азербайджана, сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов республики.
«Возникший по неизвестным обстоятельствам пожар охватил территорию примерно в 1 га. В результате действий сотрудников Минэкологии деревья сильно не пострадали, огонь уничтожил сухую траву и кусты», - сказано в сообщении.
Пожар начался примерно в 13:00 в понедельник на высокогорном участке в Гирканском национальном парке. К борьбе с огнем были привлечены сотрудники местных структур Минэкологии и МЧС республики.
Р.Бабаев
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