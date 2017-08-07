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Дальнее зарубежье 07.08.2017 21:29

Берлин готов нормализовать отношения с Турцией в случае смягчения риторики Анкары - МИД ФРГ

Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль в понедельник выразил готовность предпринять шаги, направленные на улучшение взаимоотношений Германии и Турции.

"Мы готовы протянуть руку Турции. Однако новое начало предполагает изменение как риторики Анкары, так и ее фактических действий", - сказал министр в интервью газете "Штутгартер нахрихтен".

При этом З.Габриэль выразил обеспокоенность по поводу недавних арестов в Турции германских правозащитников, которых обвинили в членстве в террористических организациях.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ТУРЦИЯ, ОТНОШЕНИЯ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]