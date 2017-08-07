Берлин готов нормализовать отношения с Турцией в случае смягчения риторики Анкары - МИД ФРГ

Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль в понедельник выразил готовность предпринять шаги, направленные на улучшение взаимоотношений Германии и Турции.

"Мы готовы протянуть руку Турции. Однако новое начало предполагает изменение как риторики Анкары, так и ее фактических действий", - сказал министр в интервью газете "Штутгартер нахрихтен".

При этом З.Габриэль выразил обеспокоенность по поводу недавних арестов в Турции германских правозащитников, которых обвинили в членстве в террористических организациях.