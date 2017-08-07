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СНГ 07.08.2017 21:43

Объекты на военном полигоне армии Молдавии модернизируются в рамках американской программы уже пять лет - Минобороны

Министерство обороны Молдавии опровергло сообщение о том, что США будут строить новые объекты на военном полигоне национальной армии страны в Бульбоаке.

В понедельник ряд других СМИ сообщил о том, что ВМС США ищут подрядчика для выполнения строительно-монтажных работ на учебно-тренировочной базе Национальной армии Молдавии в селе Бульбоака.

Как пояснили "Интерфаксу" в пресс-центре Минобороны, речь идет о гранте, освоение которого ведется на протяжении уже пяти лет, а не о новой программе строительства объектов в Бульбоаке.

Молдавия была принята в качестве партнера в программу "Глобальной инициативы операций по поддержанию мира" (GPOI). "Данный факт был отражен в совместном заявлении ряда руководителей Государственного департамента США и тогдашнего министра обороны РМ Виталия Маринуца в ходе его рабочего визита в Вашингтон в 2012 г.", - отмечается в сообщении.

По инициативе GPOI министерство обороны РМ получило грант в $1,6 млн., которые используются для модернизации инфраструктуры военной базы в Бульбоака.

"Делается это для того, чтобы позволить офицерам и солдатам, которые участвуют в международных миротворческих операциях, соответствовать уровню партнеров. Эта деятельность никак не связана с НАТО и не влияет на нейтралитет государства, как это изложено в материалах СМИ. О сумме гранта GPOI министерство обороны постоянно информировала общественность через пресс-релизы", - говорится в сообщении.

GPOI является инициативой властей США, финансируется за счет программ внешней помощи правительства этой страны и направлена на создание и поддержание потенциала региональной и международной безопасности. Помощь предоставляется партнерам, задействованных в этих операциях контингентов миротворцев, размещенных в конфликтных зонах миссий ООН.

Президент Игорь Додон уже заявил российским журналистам, что "планы США построить восемь новых объектов на военном полигоне "Бульбоака" не были согласованы с администрацией президента и являются провокацией".

"Расцениваю это как очередную провокацию со стороны правительства Молдавии. Строительство военных объектов должно быть согласовано с президентом страны, который является и верховным главнокомандующим. С нами этот вопрос не был согласован. Будем разбираться", - заявил Игорь Додон.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, МИНОБОРОНЫ, США, СТРОЙКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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