Объекты на военном полигоне армии Молдавии модернизируются в рамках американской программы уже пять лет - Минобороны

Министерство обороны Молдавии опровергло сообщение о том, что США будут строить новые объекты на военном полигоне национальной армии страны в Бульбоаке.
В понедельник ряд других СМИ сообщил о том, что ВМС США ищут подрядчика для выполнения строительно-монтажных работ на учебно-тренировочной базе Национальной армии Молдавии в селе Бульбоака.
Как пояснили "Интерфаксу" в пресс-центре Минобороны, речь идет о гранте, освоение которого ведется на протяжении уже пяти лет, а не о новой программе строительства объектов в Бульбоаке.
Молдавия была принята в качестве партнера в программу "Глобальной инициативы операций по поддержанию мира" (GPOI). "Данный факт был отражен в совместном заявлении ряда руководителей Государственного департамента США и тогдашнего министра обороны РМ Виталия Маринуца в ходе его рабочего визита в Вашингтон в 2012 г.", - отмечается в сообщении.
По инициативе GPOI министерство обороны РМ получило грант в $1,6 млн., которые используются для модернизации инфраструктуры военной базы в Бульбоака.
"Делается это для того, чтобы позволить офицерам и солдатам, которые участвуют в международных миротворческих операциях, соответствовать уровню партнеров. Эта деятельность никак не связана с НАТО и не влияет на нейтралитет государства, как это изложено в материалах СМИ. О сумме гранта GPOI министерство обороны постоянно информировала общественность через пресс-релизы", - говорится в сообщении.
GPOI является инициативой властей США, финансируется за счет программ внешней помощи правительства этой страны и направлена на создание и поддержание потенциала региональной и международной безопасности. Помощь предоставляется партнерам, задействованных в этих операциях контингентов миротворцев, размещенных в конфликтных зонах миссий ООН.
Президент Игорь Додон уже заявил российским журналистам, что "планы США построить восемь новых объектов на военном полигоне "Бульбоака" не были согласованы с администрацией президента и являются провокацией".
"Расцениваю это как очередную провокацию со стороны правительства Молдавии. Строительство военных объектов должно быть согласовано с президентом страны, который является и верховным главнокомандующим. С нами этот вопрос не был согласован. Будем разбираться", - заявил Игорь Додон.
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