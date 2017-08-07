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Дальнее зарубежье 07.08.2017 21:59

Нижняя палата парламента ЮАР проведет во вторник тайное голосование по вотуму недоверия президенту

Национальная ассамблея ЮАР во вторник проголосует по вотуму недоверия президенту страны Джейкобу Зуме, сообщает в понедельник агентство Ассошиэйтед Пресс.

Спикер нижней палаты парламента Балеке Мбете объявила на пресс-конференции в понедельник, что голосование будет тайным.

АП отмечает, что решение о проведении тайного голосования увеличивает шансы вынесения вотума недоверия Дж.Зуме.

"Народ ЮАР надеется на то, что парламент задаст направление в это сложное время. Народ ЮАР также рассчитывает, что парламент даст сигнал надежды", - сказала Б.Мбете.

Представитель правящего "Африканского национального конгресса" (АНК) заявил, что партия не удивлена таким решением и поддерживает его.

Все предыдущие восемь попыток вынести вотум недоверия президенту ЮАР, который с 2009 года возглавляет эту страну, закончились неудачей. Тогда голосование проходило в открытой форме, и все попытки блокировались большинством АНК в парламенте.

Скандал вокруг нынешнего президента ЮАР связан с сериями обвинений в коррупции. Кроме того, широкое недовольство вызвало также его решение уволить ряд высокопоставленных чиновников, в том числе министра финансов страны Правина Гордана.

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Тэги: ЮАР, ПАРЛАМЕНТ, ПРЕЗИДЕНТ, ГОЛОСОВАНИЕ


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