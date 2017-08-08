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Карабахский конфликт 08.08.2017 00:19

ВС Армении обстреляли азербайджанский населенный пункт, ранен 13-летний мальчик

Подразделения Вооруженных сил Армении в очередной раз обстреляли населенный пункт Азербайджана, в результате чего многочисленные осколочные ранения получил 13-летний мальчик Рамин Юсифов, сообщают местные СМИ.

«Вооруженные силы Армении подвергли обстрелу село Гаралар Товузского района Азербайджана, в результате чего многочисленные осколочные ранения получил местный житель Рамин Юсифов, 2004 года рождения», - говорится в сообщении.

Пущенный с армянской стороны снаряд упал во двор дома, в котором проживает Р.Юсифов.

Мальчик доставлен в больницу и прооперирован. Его состояние характеризуется как средней тяжести.

Как сообщалось ранее, ВС Армении 4 июля около 20:40 обстреляли из 82- и 120-миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района. В результате погибли жители села Гулиева Сахиба Идрис гызы, 1967 года рождения, и Гулиева Захра Эльнур гызы, 2015 года рождения. Получившая осколочное ранение Гулиева Сарвиназ Ильтифат гызы, 1965 года рождения, была доставлена в больницу и прооперирована. Также был нанесен ущерб гражданским объектам.

В связи с инцидентом Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по 7 статьям УК АР.

Р.Бабаев

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Тэги: АРМЕНИЯ, ОБСТРЕЛ, МАЛЬЧИК, РАНЕНИЕ


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