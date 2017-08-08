Во Франции и Великобритании обнаружены зараженные фипронилом яйца

Скандал с зараженными фипронилом куриными яйцами распространился на Францию и Великобританию.

В этих двух странах могут начать изымать яйца с прилавков магазинов вслед за Германией, Нидерландами, Бельгией, Швецией и Швейцарией, заявила Европейская комиссия.

По словам представителя ЕК Анны-Кайсы Итконен, власти Франции и Великобритании предупреждены о рисках и контролируют распространение опасных яиц.

Агентство по стандартизации продуктов питания Великобритании расследует, куда еще попали зараженные куриные яйца с фермы в Нидерландах, которая находится в центре скандала. Там подчеркнули, что речь идет о незначительном количестве и низком риске для здоровья населения. Вероятно, этих яиц уже нет на полках, добавили в агентстве.

Между тем, правительство Франции заявило о 13 обнаруженных партиях зараженных голландских яиц на двух фабриках на западе страны.

В министерстве сельского хозяйства не смогли подтвердить, оказались ли такие же яйца на прилавках супермаркетов. Также под наблюдением находится одно из фермерских хозяйств на севере страны, в котором могли оказаться зараженные фипронилом яйца. Известно, что эта продукция не попала в продажу.

О "яичном" скандале стало известно после того, как крупные торговые сети Германии Aldi и Rewe начали изымать из продажи все яйца, привезенные из Голландии. Фипронил, который обнаружили на них, используется для уничтожения блох, вшей, клещей и тараканов.

По словам министра сельского хозяйства Германии Кристиана Шмидта, в расследовании скандала еще рано ставить точку. Сейчас также проверяются продукты на основе яиц: макароны, майонез и салаты. Хотя пока нет подтверждения того, что эта продукция загрязнена, проводится усиленный контроль ее качества.

По оценке К.Шмидта, яйца находились в продаже на территории 12 из 16 федеральных земель. Большая часть из них - в граничащих с Нидерландами Нижней Саксонии и Северного Рейна - Вестфалии.

По данным министерства сельского хозяйства ФРГ, употребление в пищу загрязненных фипронилом куриных яиц не представляет собой "конкретной" угрозы здоровью, однако нельзя полностью исключить риска для детей.