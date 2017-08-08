Выездные визы намерены отменить в Узбекистане

Проект решения президента Узбекистана Шавката Мирзиеева об отмене разрешения (стикера) на выезд за границу для граждан республики подготовлен и находится на межведомственном согласовании, сообщает во вторник пресс-служба узбекистанского МИД.
Ранее глава государства поручил профильным министерствам и ведомствам республики разработать предложения по усовершенствованию паспортно-визовой системы и системы въезда и выезда из Узбекистана. В частности, планируется внедрить порядок выдачи внутренних и зарубежных паспортов с отменой процедуры оформления разрешения (стикера) на выезд за границу в страны, с которыми действует визовый режим.
"По поручению президента Узбекистана Шавката Мирзиеева подготовлены и находятся на межведомственном согласовании проекты решений главы государства, предусматривающие отмену стикера разрешительной записи для выезда граждан за рубеж и поэтапное внедрение заграничных паспортов", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, накануне глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов провел межведомственное совещание, на котором была заслушана информация о ходе работы над решением вопросов, поднятых в рамках прямого диалога министра с гражданами страны, состоявшегося 5 июля.
По данным МИД, также на стадии согласования находятся проекты решений об упрощении процедуры оформления выхода из гражданства, получения гражданами, пребывающими за границей, лицензий на осуществление трудовой деятельности.
"Поддержана деятельность агентства по вопросам внешней трудовой миграции по заключению двусторонних соглашений с крупными зарубежными партнерами об организованном наборе на работу граждан Узбекистана, предусматривающих обеспечение трудовых мигрантов соответствующим социальным пакетом, включая необходимые жилищно-бытовые условия, достойный уровень оплаты труда", - уточняет МИД по итогам совещания.
Бердымухамедов: Азербайджан и Туркменистан реализуют новые совместные проекты для диверсификации энергетических и транспортных маршрутов
Азербайджан и Туркменистан хотят превратить прикаспийский регион в арену международного партнерства - Бердымухамедов
Президент Алиев отмечает стратегический уровень сотрудничества между Азербайджаном и Туркменистаном
Президент Алиев ожидает увеличение транзитных возможностей Азербайджана и Туркменистана
Азеригаз в январе-июле зарегистрировал более 52 тыс. новых абонентов среди населения
Нефть перешла к росту в связи с сокращением поставок из Саудовской Аравии, Brent у $52,6
Более 850 человек получили активы в рамках программы самозанятости в Азербайджане – замминистра труда
Google уволила сотрудника за письмо о непригодности женщин для работы в ИТ-секторе
Хакеры взломали сеть телеканала HBO, распространили данные об "Игре престолов"
Алиев выделил 5,99 млн манатов на реконструкцию водной и канализационной системы и работы по благоустройству в Гахском районе
Президент Азербайджана выделил 11,9 млн манатов на строительство автодороги и работы по благоустройству в Загатальском районе
Алиев выделил 6 млн манатов на строительство автодороги и нового здания школы искусств на северо-западе Азербайджана
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
Даже небольшие интернет-пакеты Nar стали безлимитными
Компания Bakcell провела очередной семинар на тему «Введение в область мобильных телекоммуникаций»
Стартовал проект «Школа обучения», для молодых людей с ограниченными физическими возможностями, проживающих в регионах страны
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»