Выездные визы намерены отменить в Узбекистане

Проект решения президента Узбекистана Шавката Мирзиеева об отмене разрешения (стикера) на выезд за границу для граждан республики подготовлен и находится на межведомственном согласовании, сообщает во вторник пресс-служба узбекистанского МИД.

Ранее глава государства поручил профильным министерствам и ведомствам республики разработать предложения по усовершенствованию паспортно-визовой системы и системы въезда и выезда из Узбекистана. В частности, планируется внедрить порядок выдачи внутренних и зарубежных паспортов с отменой процедуры оформления разрешения (стикера) на выезд за границу в страны, с которыми действует визовый режим.

"По поручению президента Узбекистана Шавката Мирзиеева подготовлены и находятся на межведомственном согласовании проекты решений главы государства, предусматривающие отмену стикера разрешительной записи для выезда граждан за рубеж и поэтапное внедрение заграничных паспортов", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, накануне глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов провел межведомственное совещание, на котором была заслушана информация о ходе работы над решением вопросов, поднятых в рамках прямого диалога министра с гражданами страны, состоявшегося 5 июля.

По данным МИД, также на стадии согласования находятся проекты решений об упрощении процедуры оформления выхода из гражданства, получения гражданами, пребывающими за границей, лицензий на осуществление трудовой деятельности.

"Поддержана деятельность агентства по вопросам внешней трудовой миграции по заключению двусторонних соглашений с крупными зарубежными партнерами об организованном наборе на работу граждан Узбекистана, предусматривающих обеспечение трудовых мигрантов соответствующим социальным пакетом, включая необходимые жилищно-бытовые условия, достойный уровень оплаты труда", - уточняет МИД по итогам совещания.