Путин поручил правительству подготовить законопроекты об ужесточении ответственности за деятельность картелей

Президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений по осуществлению первоочередных мер, направленных на выявление и пресечение деятельности картелей.

Перечень опубликован на сайте Кремля. В частности, в перечне кабинету министров РФ поручается обеспечить подготовку и внесение в Госдуму проектов федеральных законов, направленных на своевременное выявление и пресечение деятельности картелей, а также на ужесточение уголовной и административной ответственности за такую деятельность.

Кроме того, правительству поручается принять меры по совершенствованию информационного, в том числе электронного, взаимодействия антимонопольных органов с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и хозяйствующими субъектами в целях оперативного реагирования на нарушения законодательства, связанные с заключением антиконкурентных предложений.

"Совместно с МВД России, ФСБ России, Следственным комитетом РФ и при участии Генпрокуратуры РФ разработать межведомственную программу мер по выявлению и пресечению деятельности картелей и при необходимости создать соответствующий межведомственный координационный орган", - говорится в перечне.