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Дальнее зарубежье 08.08.2017 14:30

Audi грозит штраф в Германии на сумму до 10 млн евро

Власти Германии могут взыскать с автомобилестроительного концерна Audi штраф в размере до 10 млн евро или изъять часть ее прибыли в рамках разбирательства о "дизельном скандале".

Как сообщает Deutsche Welle, в понедельник прокуратура Мюнхена начала судопроизводство в отношении самого концерна Audi в дополнение к уголовному делу против некоторых сотрудников компании и административного дела в отношении руководства. Такую возможность предусматривает немецкое законодательство, если руководство компании нарушило закон.

Ранее из-за коррупционного скандала были оштрафованы немецкие концерны Siemens и MAN. Представители Audi заявили журналистам, что им известно о возбуждении нового дела и они сотрудничают со следствием.

В I полугодии Audi заработала почти треть прибыли группы Volkswagen, составившей в общей сложности 8,9 млрд евро.

Расследование "дизельного скандала", в котором замешаны автомобильный концерн Volkswagen и его дочерняя компания Audi, было начато после того, как было установлено, что они долгое время намеренно занижали показатели выбросов выхлопных газов у своих дизельных автомобилей.

Акции Audi подешевели на 0,3% на торгах во Франкфурте во вторник.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, AUDI, РАССЛЕДОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]