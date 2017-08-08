Еще четверо претендентов на пост президента Киргизии выбыли из гонки

Число претендентов на должность президента Киргизии сократилось до 52 человек, сообщили во вторник "Интерфаксу" в пресс-службе ЦИК республики.

"В связи с не созданием избирательного фонда в течение пяти календарных дней после выдвижения своей кандидатуры и не предоставлением соответствующих документов, Центризбирком постановил отказать в регистрации в качестве кандидата на должность президента Киргизии претендентам Марте Кыдыралиевой, Муканбаю Айманбаеву и Камиле Токтобаевой", - рассказал собеседник агентства.

"Также, в связи с не достижением возраста для избрания, установленного конституционным законом, было отказано в дальнейшем рассмотрении заявления гражданина Романа Ремнева", - отметил он.

Ранее два кандидата - Нусрет Мамедов и Анвар Сартаев - отозвали свои заявления о выдвижении, еще одному претенденту - Куттубеку Бешбакову - было отказано в приеме заявления в связи с возрастным критерием отбора кандидатов.

По данным ЦИК Киргизии, по состоянию на 8 августа, общее количество претендентов на должность президента республики составляет 52 человека.

Выборы президента Киргизии назначены на 15 октября. Изначально в ЦИК Киргизии поступило 59 заявлений от кандидатов о выдвижении на пост главы государства. 48 из них являются самовыдвиженцами, 11 кандидатов выдвинуты партиями. Регистрация кандидатов завершится 10 сентября.

Шестилетний президентский срок действующего главы государства Алмазбека Атамбаева истекает 1 декабря. Согласно Конституции страны, он не имеет права повторно баллотироваться. На должность президента Киргизии имеют право претендовать граждане республики в возрасте от 35 до 70 лет.