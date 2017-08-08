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Дальнее зарубежье 08.08.2017 15:01

Генпрокурор Южной Кореи принес извинения за нарушения в прошлом прав человека в стране

Генеральный прокурор Южной Кореи Мун Му Иль попросил прощения за то, что южнокорейская прокуратура превышала свои полномочия во времена правления авторитарных руководителей, передают во вторник западные СМИ.

"Я приношу глубочайшие извинения перед народом Южной Кореи", - приводят издания слова генпрокурора.

"Я сожалею, что прокуратура не выполнила своего долга следовать законным процедурам и защищать права человека в некоторых политических делах в годы правления авторитарных правительств", - добавил Мун Му Иль.

В сообщениях отмечается, что речь идет о 1970-х и 1980-х годах, когда прокуратура Южной Кореи оказывала помощь находящимся у власти военным диктаторам. При этом власти преследовали активистов, а также применяли к ним пытки.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, ПРОКУРАТУРА, ПРОШЛОЕ, ИЗВИНЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]