Генпрокурор Южной Кореи принес извинения за нарушения в прошлом прав человека в стране

Генеральный прокурор Южной Кореи Мун Му Иль попросил прощения за то, что южнокорейская прокуратура превышала свои полномочия во времена правления авторитарных руководителей, передают во вторник западные СМИ.

"Я приношу глубочайшие извинения перед народом Южной Кореи", - приводят издания слова генпрокурора.

"Я сожалею, что прокуратура не выполнила своего долга следовать законным процедурам и защищать права человека в некоторых политических делах в годы правления авторитарных правительств", - добавил Мун Му Иль.

В сообщениях отмечается, что речь идет о 1970-х и 1980-х годах, когда прокуратура Южной Кореи оказывала помощь находящимся у власти военным диктаторам. При этом власти преследовали активистов, а также применяли к ним пытки.