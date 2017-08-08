Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7008 EUR   2.0092 RUR   0.0283 GBR   2.2196 TRY   0.4819

Цена на нефть

    $/bbl WTI   49.39 Brent   52.37

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 25° 37° Завтра 28° 38° 10 Авг 22° 34° 11 Авг 22° 30°

Дальнее зарубежье 08.08.2017 15:29

Спустя 16 лет идентифицирован еще один погибший в терактах 11 сентября в США

Останки мужчины, погибшего во время терактов 11 сентября 2001 года, опознаны в США, сообщает во вторник издание "Нью-Йорк пост".

Как отметили в службе медицинской экспертизы Нью-Йорка, имя мужчины не разглашается по просьбе его семьи.

Таким образом, жертва теракта была опознана лишь спустя 16 лет после трагедии. Это стало возможно благодаря технологии, при которой проводится анализ ДНК и фрагментов костей погибших.

В настоящее время удалось провести опознание лишь 1641 жертву терактов. При этом 40% погибших по-прежнему не идентифицированы.

В общей сложности 2753 человека погибли во время терактов в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ТЕРАКТЫ, ЖЕРТВА, ИДЕНТИФИКАЦИЯ


Похожие новости


Глава МИД Ирана назвал "противоречивым" заявление Белого дома о терактах в Тегеране США предупредили о возможных терактах на юге Турции В Нью-Йорке почтили память жертв терактов 11 сентября 2001 года Вдохновитель терактов 11 сентября заявил, что Коран запрещает использование силы для распространения ислама "Аль-Каида" распространила видео с угонщиками самолетов 11 сентября США обеспокоены эскалацией экстремизма в России - госдеп

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]