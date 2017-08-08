Спустя 16 лет идентифицирован еще один погибший в терактах 11 сентября в США

Останки мужчины, погибшего во время терактов 11 сентября 2001 года, опознаны в США, сообщает во вторник издание "Нью-Йорк пост".

Как отметили в службе медицинской экспертизы Нью-Йорка, имя мужчины не разглашается по просьбе его семьи.

Таким образом, жертва теракта была опознана лишь спустя 16 лет после трагедии. Это стало возможно благодаря технологии, при которой проводится анализ ДНК и фрагментов костей погибших.

В настоящее время удалось провести опознание лишь 1641 жертву терактов. При этом 40% погибших по-прежнему не идентифицированы.

В общей сложности 2753 человека погибли во время терактов в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года.