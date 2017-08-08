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Внешняя политика 08.08.2017 13:41

Бердымухамедов пригласил Алиева в Ашхабад на открытие V Азиатских игр

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов пригласил своего азербайджанского коллегу Ильхама Алиева на церемонию открытия V Азиатских игр.

«Пользуясь случаем, приглашаю вас принять участие в торжественной церемонии открытия V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам, которые пройдут в Ашхабаде»,- сказал Г.Бердымухамедов в ходе встречи с И.Алиевым во вторник в Баку.

По словам туркменского лидера, открытие игр состоится 17 сентября.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРКМЕНИСТАН, ЛИДЕРЫ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]