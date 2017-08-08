Бердымухамедов пригласил Алиева в Ашхабад на открытие V Азиатских игр

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов пригласил своего азербайджанского коллегу Ильхама Алиева на церемонию открытия V Азиатских игр.

«Пользуясь случаем, приглашаю вас принять участие в торжественной церемонии открытия V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам, которые пройдут в Ашхабаде»,- сказал Г.Бердымухамедов в ходе встречи с И.Алиевым во вторник в Баку.

По словам туркменского лидера, открытие игр состоится 17 сентября.

Ф.Исазаде