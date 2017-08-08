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Бизнес и законодательство 08.08.2017 13:54

Товарооборот между Ашхабадом и Баку в I половине 2017г вырос более чем на 40% - Бердымухамедов

Товарооборот между Ашхабадом и Баку за первое полугодие 2017 года увеличился более чем на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сказал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в ходе переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым во вторник в Баку.

«Имеющиеся обоюдные возможности используются недостаточно, и нынешний уровень торгового партнёрства не отражает реального потенциала двух стран», - отметил Г.Бердымухамедов, сообщают туркменские государственные СМИ.

В этой связи глава туркменского государства предложил совместно провести тщательный анализ состояния двусторонних торговых связей и динамики товарооборота.

«Мы признательны вам за то, что вы всегда поддерживаете политику Туркменистана, основанную на нейтральном статусе. Если говорить о торгово-экономических отношениях, то и Туркменистан, и Азербайджан сегодня не только в регионе, но и в мировом масштабе занимают особое место, реализуя крупные проекты в энергетической, транспортной и в других сферах. Это вносит свою лепту в развитие не только двух стран, не только региона, проекты, реализуемые нашими странами, имеют большое значение, играют определенную роль и в мире», - заявил Г.Бердымухамедов, сообщает сайт главы азербайджанского государства.

А.Ахундов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРКМЕНИСТАН, ТОРГОВЛЯ, СОСТОЯНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]