Товарооборот между Ашхабадом и Баку в I половине 2017г вырос более чем на 40% - Бердымухамедов

Товарооборот между Ашхабадом и Баку за первое полугодие 2017 года увеличился более чем на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сказал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в ходе переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым во вторник в Баку.

«Имеющиеся обоюдные возможности используются недостаточно, и нынешний уровень торгового партнёрства не отражает реального потенциала двух стран», - отметил Г.Бердымухамедов, сообщают туркменские государственные СМИ.

В этой связи глава туркменского государства предложил совместно провести тщательный анализ состояния двусторонних торговых связей и динамики товарооборота.

«Мы признательны вам за то, что вы всегда поддерживаете политику Туркменистана, основанную на нейтральном статусе. Если говорить о торгово-экономических отношениях, то и Туркменистан, и Азербайджан сегодня не только в регионе, но и в мировом масштабе занимают особое место, реализуя крупные проекты в энергетической, транспортной и в других сферах. Это вносит свою лепту в развитие не только двух стран, не только региона, проекты, реализуемые нашими странами, имеют большое значение, играют определенную роль и в мире», - заявил Г.Бердымухамедов, сообщает сайт главы азербайджанского государства.

А.Ахундов