Приоритетными сферами азербайджано-туркменского сотрудничества могут стать нефтехимическая, газохимическая и электроэнергетическая отрасли - Бердымухамедов

Приоритетными сферами азербайджано-туркменского сотрудничества могут стать нефтехимическая, газохимическая и электроэнергетическая отрасли.

Об этом сказал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в ходе переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым во вторник в Баку.

«В Туркменистане и Азербайджане создана мощная промышленная и аграрная база, современная транспортная инфраструктура, и теперь необходимо выйти на масштабные проекты промышленной кооперации, взаимодействия в сфере услуг и сельскохозяйственном комплексе», - сказал Г.Бердымухамедов, сообщают туркменские государственные СМИ.

Он также видит хорошие перспективы партнёрства в области связи и телекоммуникаций.

Г.Бердымухамедов рассказал о транспортных инициативах в форматах Афганистан-Туркменистан-Азербайджан-Грузия-Турция и Туркменистан-Азербайджан-Турция.

«Туркменистан также приветствует проект Баку-Тбилиси-Карс - транспортного коридора, который соединит железнодорожные сети Азербайджана, Грузии и Турции. По нему проделана большая работа, она уже близка к завершению и будет способствовать развитию торговых отношений в регионе», - сказал Г.Бердымухамедов.

А.Ахундов