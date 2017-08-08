Приоритетными сферами азербайджано-туркменского сотрудничества могут стать нефтехимическая, газохимическая и электроэнергетическая отрасли - Бердымухамедов

Приоритетными сферами азербайджано-туркменского сотрудничества могут стать нефтехимическая, газохимическая и электроэнергетическая отрасли.
Об этом сказал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в ходе переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым во вторник в Баку.
«В Туркменистане и Азербайджане создана мощная промышленная и аграрная база, современная транспортная инфраструктура, и теперь необходимо выйти на масштабные проекты промышленной кооперации, взаимодействия в сфере услуг и сельскохозяйственном комплексе», - сказал Г.Бердымухамедов, сообщают туркменские государственные СМИ.
Он также видит хорошие перспективы партнёрства в области связи и телекоммуникаций.
Г.Бердымухамедов рассказал о транспортных инициативах в форматах Афганистан-Туркменистан-Азербайджан-Грузия-Турция и Туркменистан-Азербайджан-Турция.
«Туркменистан также приветствует проект Баку-Тбилиси-Карс - транспортного коридора, который соединит железнодорожные сети Азербайджана, Грузии и Турции. По нему проделана большая работа, она уже близка к завершению и будет способствовать развитию торговых отношений в регионе», - сказал Г.Бердымухамедов.
А.Ахундов
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