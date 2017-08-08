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ТЭК 08.08.2017 13:55

Приоритетными сферами азербайджано-туркменского сотрудничества могут стать нефтехимическая, газохимическая и электроэнергетическая отрасли - Бердымухамедов

Приоритетными сферами азербайджано-туркменского сотрудничества могут стать нефтехимическая, газохимическая и электроэнергетическая отрасли.

Об этом сказал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в ходе переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым во вторник в Баку.

«В Туркменистане и Азербайджане создана мощная промышленная и аграрная база, современная транспортная инфраструктура, и теперь необходимо выйти на масштабные проекты промышленной кооперации, взаимодействия в сфере услуг и сельскохозяйственном комплексе», - сказал Г.Бердымухамедов, сообщают туркменские государственные СМИ.

Он также видит хорошие перспективы партнёрства в области связи и телекоммуникаций.

Г.Бердымухамедов рассказал о транспортных инициативах в форматах Афганистан-Туркменистан-Азербайджан-Грузия-Турция и Туркменистан-Азербайджан-Турция.

«Туркменистан также приветствует проект Баку-Тбилиси-Карс - транспортного коридора, который соединит железнодорожные сети Азербайджана, Грузии и Турции. По нему проделана большая работа, она уже близка к завершению и будет способствовать развитию торговых отношений в регионе», - сказал Г.Бердымухамедов.

А.Ахундов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРКМЕНИСТАН, ЭКОНОМИКА, ПЕРСПЕКТИВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]