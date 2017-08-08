Новые антироссийские санкции Вашингтона подрывают сплоченность западных стран - глава МИД ФРГ

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил, что дополнительные ограничительные меры США против России негативно сказываются на взаимоотношениях Вашингтона и других западных стран.

"Для нас, так называемого Запада, очень важно держаться вместе. Закон о санкциях (против России - ИФ), который был принят конгрессом США на прошлой неделе, скорее вредит этому", - сказал министр в интервью немецкой газете "Вестфалише нахрихтен".

"Я призываю к тому, чтобы президент США Дональд Трамп проконсультировался с нами, прежде чем на практике претворить эти санкции в жизнь", - подчеркнул З.Габриэль.

27 июля палата представителей конгресса США проголосовала за законопроект, предусматривающий дополнительные санкции в отношении России, а также санкционные меры в отношении Ирана и КНДР. Впоследствии подпись под законопроектом поставил Д.Трамп.