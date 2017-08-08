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Дальнее зарубежье 08.08.2017 16:01

Новые антироссийские санкции Вашингтона подрывают сплоченность западных стран - глава МИД ФРГ

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил, что дополнительные ограничительные меры США против России негативно сказываются на взаимоотношениях Вашингтона и других западных стран.

"Для нас, так называемого Запада, очень важно держаться вместе. Закон о санкциях (против России - ИФ), который был принят конгрессом США на прошлой неделе, скорее вредит этому", - сказал министр в интервью немецкой газете "Вестфалише нахрихтен".

"Я призываю к тому, чтобы президент США Дональд Трамп проконсультировался с нами, прежде чем на практике претворить эти санкции в жизнь", - подчеркнул З.Габриэль.

27 июля палата представителей конгресса США проголосовала за законопроект, предусматривающий дополнительные санкции в отношении России, а также санкционные меры в отношении Ирана и КНДР. Впоследствии подпись под законопроектом поставил Д.Трамп.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, РОССИЯ, МИД, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]