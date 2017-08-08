Украинские пограничники заявили, что не пустят Саакашвили в страну

У экс-президента Грузии и бывшего главы Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили при попытке пересечения украинской границы будет изъят паспорт гражданина Украины, а сам он не будет пропущен на территорию Украины, отмечает первый замглавы украинской Госпогранслужбы Василий Серватюк.

"Указ президента Украины (о прекращении гражданства М.Саакашвили - ИФ) и поручение Государственной миграционной службы Украины в Государственной пограничной службе есть. В указе и поручении соответствующие документы признаны недействительными и нам поручено, что в случае выявления таких документов они изымаются, составляются соответствующие документы и передаются в Государственную миграционную службу", - сказал он во время общения с активистами партии М.Саакашвили "Рух нових сил" во вторник возле здания Госпогранслужбы Украины во вторник.

В.Серватюк отметил, что пограничник, обнаружив при осуществлении пограничного контроля паспорт гражданина Украины М.Саакашвили или другой паспорт, который есть в базе данных и который является недействительным, действует в соответствии с определенным ему алгоритмом.

"Паспорт изымается, дается справка о его изъятии, и данное лицо не пропускают через государственную границу, поскольку у данного гражданина нет документов, которые дают право для пересечения границы", - пояснил он.

26 июля 2017 года стало известно, что президент Украины Петр Порошенко издал указ, которым лишил гражданства Украины М.Саакашвили.

4 августа стало известно, что М.Саакашвили прибыл в Польшу. 7 августа он заявил, что беспрепятственно въехал в Польшу по украинскому паспорту. Бывший президент Грузии был приглашен в Варшаву, чтобы принять участие в праздновании 73-й годовщины событий Варшавского восстания.

8 августа польское Radio ZET сообщило, что М.Саакашвили покинул Польшу.