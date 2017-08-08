Украинские пограничники заявили, что не пустят Саакашвили в страну

У экс-президента Грузии и бывшего главы Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили при попытке пересечения украинской границы будет изъят паспорт гражданина Украины, а сам он не будет пропущен на территорию Украины, отмечает первый замглавы украинской Госпогранслужбы Василий Серватюк.
"Указ президента Украины (о прекращении гражданства М.Саакашвили - ИФ) и поручение Государственной миграционной службы Украины в Государственной пограничной службе есть. В указе и поручении соответствующие документы признаны недействительными и нам поручено, что в случае выявления таких документов они изымаются, составляются соответствующие документы и передаются в Государственную миграционную службу", - сказал он во время общения с активистами партии М.Саакашвили "Рух нових сил" во вторник возле здания Госпогранслужбы Украины во вторник.
В.Серватюк отметил, что пограничник, обнаружив при осуществлении пограничного контроля паспорт гражданина Украины М.Саакашвили или другой паспорт, который есть в базе данных и который является недействительным, действует в соответствии с определенным ему алгоритмом.
"Паспорт изымается, дается справка о его изъятии, и данное лицо не пропускают через государственную границу, поскольку у данного гражданина нет документов, которые дают право для пересечения границы", - пояснил он.
26 июля 2017 года стало известно, что президент Украины Петр Порошенко издал указ, которым лишил гражданства Украины М.Саакашвили.
4 августа стало известно, что М.Саакашвили прибыл в Польшу. 7 августа он заявил, что беспрепятственно въехал в Польшу по украинскому паспорту. Бывший президент Грузии был приглашен в Варшаву, чтобы принять участие в праздновании 73-й годовщины событий Варшавского восстания.
8 августа польское Radio ZET сообщило, что М.Саакашвили покинул Польшу.
Бердымухамедов: Азербайджан и Туркменистан реализуют новые совместные проекты для диверсификации энергетических и транспортных маршрутов
Азербайджан и Туркменистан хотят превратить прикаспийский регион в арену международного партнерства - Бердымухамедов
Президент Алиев отмечает стратегический уровень сотрудничества между Азербайджаном и Туркменистаном
Президент Алиев ожидает увеличение транзитных возможностей Азербайджана и Туркменистана
Азеригаз в январе-июле зарегистрировал более 52 тыс. новых абонентов среди населения
Нефть перешла к росту в связи с сокращением поставок из Саудовской Аравии, Brent у $52,6
Более 850 человек получили активы в рамках программы самозанятости в Азербайджане – замминистра труда
Google уволила сотрудника за письмо о непригодности женщин для работы в ИТ-секторе
Хакеры взломали сеть телеканала HBO, распространили данные об "Игре престолов"
Алиев выделил 5,99 млн манатов на реконструкцию водной и канализационной системы и работы по благоустройству в Гахском районе
Президент Азербайджана выделил 11,9 млн манатов на строительство автодороги и работы по благоустройству в Загатальском районе
Алиев выделил 6 млн манатов на строительство автодороги и нового здания школы искусств на северо-западе Азербайджана
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
Даже небольшие интернет-пакеты Nar стали безлимитными
Компания Bakcell провела очередной семинар на тему «Введение в область мобильных телекоммуникаций»
Стартовал проект «Школа обучения», для молодых людей с ограниченными физическими возможностями, проживающих в регионах страны
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»