Чистая прибыль Gunay Bank в I полугодии превысила 4,4 млн манатов

Азербайджанский "Gunay Bank" получил в январе-июне 2017 года чистую прибыль в размере 4 млн 473,83 тыс. манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.
Активы банка, по данным на 1 июля, составили 144 млн 376,12 тыс. манатов, что на 23,1% выше показателя на начало года.
Кредитный портфель составляет 124 млн 769,56 тыс. манатов (рост на 22,4%), обязательства – 84 млн 129 тыс. манатов (рост на 32,7%), депозиты – 43,224 млн манатов (рост на 12,1%).
Капитал банка на 1 июля 2017 года равен 60 млн 247,13 тыс. манатов (рост на 11,8%), уставный капитал – 64 млн 910,093 тыс. манатов (не изменился).
ОАО Gunay Bank лицензию на деятельность в Азербайджане получило в 1992 году. Акционерами банка являются 9 физических лиц.
А.Ахундов
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