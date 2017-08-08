Азербайджанский банк за полгода сократил обязательства перед ЦБА на 6%

Азербайджанский "Gunay Bank" по данным на 1 июля 2017 года имеет обязательства перед Центральным банком Азербайджана на сумму 18,1 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Gunay Bank.
По данным на начало текущего года обязательства перед Центробанком составляли 19,2 млн манатов. Таким образом, обязательства банка перед ЦБА в январе-июне сократились на 5,7%.
ОАО Gunay Bank лицензию на деятельность в Азербайджане получило в 1992 году. Акционерами банка являются 9 физических лиц.
А.Ахундов
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