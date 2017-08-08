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Финансы 08.08.2017 14:34

Азербайджанский банк за полгода сократил обязательства перед ЦБА на 6%

Азербайджанский "Gunay Bank" по данным на 1 июля 2017 года имеет обязательства перед Центральным банком Азербайджана на сумму 18,1 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Gunay Bank.

По данным на начало текущего года обязательства перед Центробанком составляли 19,2 млн манатов. Таким образом, обязательства банка перед ЦБА в январе-июне сократились на 5,7%.

ОАО Gunay Bank лицензию на деятельность в Азербайджане получило в 1992 году. Акционерами банка являются 9 физических лиц.

А.Ахундов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, БАНК, ЦЕНТРОБАНК, ОБЯЗАТЕЛЬСТВА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]