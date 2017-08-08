Более 850 человек получили активы в рамках программы самозанятости в Азербайджане – замминистра труда

Активами в рамках программы самозанятости в Азербайджане на данный момент обеспечено более 850 человек, сказал замминистра труда и социальной защиты населения Метин Керимли.
«На сегодняшний день в рамках программы самозанятости в Азербайджане активами обеспечены 856 человек. В 47 районах активы были выплачены полностью, в 29 районах – частично», - отметил замминистра во вторник на пресс-конференции.
По его словам, в целом, в программе самозанятости в Азербайджане заняты 1385 человек.
«Подведены итоги тендеров, охватывающих 447 человек. Им начали выдавать активы», - подчеркнул М.Керимли, добавив, что 82 человека, участвующих в программе самозанятости, проживают в Нахчыванской автономной республике.
Р.Бабаев
Бердымухамедов: Азербайджан и Туркменистан реализуют новые совместные проекты для диверсификации энергетических и транспортных маршрутов
Азербайджан и Туркменистан хотят превратить прикаспийский регион в арену международного партнерства - Бердымухамедов
Президент Алиев отмечает стратегический уровень сотрудничества между Азербайджаном и Туркменистаном
Президент Алиев ожидает увеличение транзитных возможностей Азербайджана и Туркменистана
Азеригаз в январе-июле зарегистрировал более 52 тыс. новых абонентов среди населения
Нефть перешла к росту в связи с сокращением поставок из Саудовской Аравии, Brent у $52,6
Алиев выделил 5,99 млн манатов на реконструкцию водной и канализационной системы и работы по благоустройству в Гахском районе
Президент Азербайджана выделил 11,9 млн манатов на строительство автодороги и работы по благоустройству в Загатальском районе
Алиев выделил 6 млн манатов на строительство автодороги и нового здания школы искусств на северо-западе Азербайджана
Турция начала строительство стены на границе с Ираном
Турция рассчитывает до конца года вернуть в Сирию 100 тыс. из более чем 3 млн беженцев
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
Даже небольшие интернет-пакеты Nar стали безлимитными
Компания Bakcell провела очередной семинар на тему «Введение в область мобильных телекоммуникаций»
Стартовал проект «Школа обучения», для молодых людей с ограниченными физическими возможностями, проживающих в регионах страны
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»