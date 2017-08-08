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Социум 08.08.2017 14:42

Более 850 человек получили активы в рамках программы самозанятости в Азербайджане – замминистра труда

Активами в рамках программы самозанятости в Азербайджане на данный момент обеспечено более 850 человек, сказал замминистра труда и социальной защиты населения Метин Керимли.

«На сегодняшний день в рамках программы самозанятости в Азербайджане активами обеспечены 856 человек. В 47 районах активы были выплачены полностью, в 29 районах – частично», - отметил замминистра во вторник на пресс-конференции.

По его словам, в целом, в программе самозанятости в Азербайджане заняты 1385 человек.

«Подведены итоги тендеров, охватывающих 447 человек. Им начали выдавать активы», - подчеркнул М.Керимли, добавив, что 82 человека, участвующих в программе самозанятости, проживают в Нахчыванской автономной республике.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, САМОЗАНЯТОСТЬ, ПРОГРАММА, АКТИВЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]