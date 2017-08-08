Баку возлагает ответственность на Ереван за реакцию на ранение азербайджанского подростка - МИД

Вся ответственность за ответные меры Азербайджана на провокации и атаки Армении лежит на официальном Ереване, заявил официальный представитель азербайджанского МИД Хикмет Гаджиев.

«Еще раз заявляем, что вся ответственность за ответные меры, которые предпримет Азербайджан, лежит на официальном Ереване», - заявил Х.Гаджиев во вторник СМИ.

Накануне, в результате очередного обстреляла села Гаралар Товузского района Азербайджана подразделениями Вооруженных сил Армении многочисленные осколочные ранения получил 13-летний мальчик Рамин Юсифов.

Х.Гаджиев напомнил, что армянская сторона применила тяжелое вооружение в физулинском направлении карабахского фронта, в результате чего погибли двое жителей села Алханлы – Сахиба Гулиева и ее двухгодовалая внучка Захра, и ранена Сарвинах Гулиева.

«Армения не извлекла урока из осуждения международным сообществом этого зверского поступка и продолжает атаковать малолетних детей и женщин, в результате чего 7 августа был ранен Р.Юсифов»,- подчеркнул Х.Гаджиев.

Официальный представитель МИД Азербайджана убежден, что атака на гражданских лиц, в том числе детей, и их убийство является «государственной политикой терроризма военно-политического руководства Армении».

«За 25 лет войны, которую Армения ведет против Азербайджана, официальным Ереваном были совершены многочисленные военные преступления, геноцид и преступления против человечности. Ходжалинский геноцид является самым кровавым из них»,- подчеркнул он.

Х.Гаджиев также отметил, что в ходе провокаций, совершенных Арменией в апреле 2016 года погибло шесть человек, в том числе дети, еще 34 гражданских лиц получили ранения различной степени тяжести.

По его словам, совершение ассиметричных атак по всей линии фронта, в частности, атаки на гражданских лиц и их имущество нашли свое открытое подтверждение в обновленной военной доктрине Армении.

«Заявления военного руководства Армении, в которых они признают, что их целью являются гражданские лица и объекты - результат безнаказанности официального Еревана»,- отметил официальный представитель МИД.

Х.Гаджиев подчеркнул, что преднамеренные атаки Армении на гражданских лиц и объекты является серьезным нарушением международного гуманитарного права и прав человека.

«Согласно международному праву, за подобные действия непосредственную ответственность несут наряду с Арменией и лица, представленные в военно-политическом руководстве страны»,- заявил он.

Х.Гаджиев отметил, что продолжение оккупации Арменией азербайджанских земель, а также пребывание армянских ВС на территории Азербайджана является серьезным препятствием переговорному процессу и основной причиной возникновения военных рисков и напряженности.

«Для изменения основанного на оккупации неприемлемого и неустойчивого статус-кво, в первую очередь, необходимо обеспечить вывод армянских ВС с территорий Азербайджана»,- подчеркнул Х.Гаджиев.

Ф.Исазаде