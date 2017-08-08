Баку возлагает ответственность на Ереван за реакцию на ранение азербайджанского подростка - МИД

Вся ответственность за ответные меры Азербайджана на провокации и атаки Армении лежит на официальном Ереване, заявил официальный представитель азербайджанского МИД Хикмет Гаджиев.
«Еще раз заявляем, что вся ответственность за ответные меры, которые предпримет Азербайджан, лежит на официальном Ереване», - заявил Х.Гаджиев во вторник СМИ.
Накануне, в результате очередного обстреляла села Гаралар Товузского района Азербайджана подразделениями Вооруженных сил Армении многочисленные осколочные ранения получил 13-летний мальчик Рамин Юсифов.
Х.Гаджиев напомнил, что армянская сторона применила тяжелое вооружение в физулинском направлении карабахского фронта, в результате чего погибли двое жителей села Алханлы – Сахиба Гулиева и ее двухгодовалая внучка Захра, и ранена Сарвинах Гулиева.
«Армения не извлекла урока из осуждения международным сообществом этого зверского поступка и продолжает атаковать малолетних детей и женщин, в результате чего 7 августа был ранен Р.Юсифов»,- подчеркнул Х.Гаджиев.
Официальный представитель МИД Азербайджана убежден, что атака на гражданских лиц, в том числе детей, и их убийство является «государственной политикой терроризма военно-политического руководства Армении».
«За 25 лет войны, которую Армения ведет против Азербайджана, официальным Ереваном были совершены многочисленные военные преступления, геноцид и преступления против человечности. Ходжалинский геноцид является самым кровавым из них»,- подчеркнул он.
Х.Гаджиев также отметил, что в ходе провокаций, совершенных Арменией в апреле 2016 года погибло шесть человек, в том числе дети, еще 34 гражданских лиц получили ранения различной степени тяжести.
По его словам, совершение ассиметричных атак по всей линии фронта, в частности, атаки на гражданских лиц и их имущество нашли свое открытое подтверждение в обновленной военной доктрине Армении.
«Заявления военного руководства Армении, в которых они признают, что их целью являются гражданские лица и объекты - результат безнаказанности официального Еревана»,- отметил официальный представитель МИД.
Х.Гаджиев подчеркнул, что преднамеренные атаки Армении на гражданских лиц и объекты является серьезным нарушением международного гуманитарного права и прав человека.
«Согласно международному праву, за подобные действия непосредственную ответственность несут наряду с Арменией и лица, представленные в военно-политическом руководстве страны»,- заявил он.
Х.Гаджиев отметил, что продолжение оккупации Арменией азербайджанских земель, а также пребывание армянских ВС на территории Азербайджана является серьезным препятствием переговорному процессу и основной причиной возникновения военных рисков и напряженности.
«Для изменения основанного на оккупации неприемлемого и неустойчивого статус-кво, в первую очередь, необходимо обеспечить вывод армянских ВС с территорий Азербайджана»,- подчеркнул Х.Гаджиев.
Ф.Исазаде
Президент Алиев ожидает увеличение транзитных возможностей Азербайджана и Туркменистана
Азеригаз в январе-июле зарегистрировал более 52 тыс. новых абонентов среди населения
Нефть перешла к росту в связи с сокращением поставок из Саудовской Аравии, Brent у $52,6
Более 850 человек получили активы в рамках программы самозанятости в Азербайджане – замминистра труда
Google уволила сотрудника за письмо о непригодности женщин для работы в ИТ-секторе
Хакеры взломали сеть телеканала HBO, распространили данные об "Игре престолов"
Алиев выделил 5,99 млн манатов на реконструкцию водной и канализационной системы и работы по благоустройству в Гахском районе
Президент Азербайджана выделил 11,9 млн манатов на строительство автодороги и работы по благоустройству в Загатальском районе
Алиев выделил 6 млн манатов на строительство автодороги и нового здания школы искусств на северо-западе Азербайджана
Турция начала строительство стены на границе с Ираном
Турция рассчитывает до конца года вернуть в Сирию 100 тыс. из более чем 3 млн беженцев
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
Даже небольшие интернет-пакеты Nar стали безлимитными
Компания Bakcell провела очередной семинар на тему «Введение в область мобильных телекоммуникаций»
Стартовал проект «Школа обучения», для молодых людей с ограниченными физическими возможностями, проживающих в регионах страны
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»