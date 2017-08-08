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Регион 08.08.2017 17:19

Диалог с Россией необходим Грузии - Бурджанадзе

Бывший председатель парламента Грузии, лидер оппозиционной партии "Демократическое движение" Нино Бурджанадзе выступает за налаживание диалога с Россией.

"Если хотите, чтобы не было новых могил молодых и если хотите объединения страны, необходимо говорить с Россией", - сказала Н.Бурджанадзе во вторник журналистам во время при посещении кладбища в Тбилиси, где похоронены грузинские военные, погибшие в конфликтах в Абхазии и Южной Осетии.

При этом она подвергла критике инициативу оппозиционной партии "Свободные демократы", разрабатывающей законопроект, согласно которому любая частная инициатива по переговорам с руководством России будет уголовно наказуема.

"Это откровенно глупая инициатива и неважно, от какой партии она исходит. Если все же она будет рассматриваться парламентом, она может нанести урон интересам и территориальной целостности Грузии. (. . .) Я все равно поеду, когда сочту нужным, и буду говорить, с кем сочту нужным, исходя из интересов моей страны. Пусть накажут. Будущие поколения рассудят, кто что делал для страны", - сказала Н.Бурджанадзе.

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Тэги: ГРУЗИЯ, РОССИЯ, ОТНОШЕНИЯ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]