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Дальнее зарубежье 08.08.2017 17:29

Японские власти рекомендовали эвакуироваться более 100 тыс. человек из-за тайфуна "Нору"

Порядка 102 тыс. жителей центральной части Японии получили рекомендации эвакуироваться из-за опасности наводнений и оползней, вызванных тайфуном "Нору", пишут во вторник японские СМИ.

Как отмечается, предупреждение касается японских префектур Фукуи, Сига и Исикава на острове Хонсю.

В настоящий момент известно о двух погибших в префектуре Кагосима. Помимо этого, более 50 человек пострадали, один из них находится в критическом состоянии.

Из-за стихии были отменены 65 рейсов местных авиакомпаний.

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Тэги: ЯПОНИЯ, ТАЙФУН, ЭВАКУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]